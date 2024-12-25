Близкие разыскивают пропавшую после крушения самолета в Казахстане екатеринбурженку

Posted 25 декабря, 16:25
Published 25 декабря, 16:25
Modified 25 декабря, 16:27
Updated 25 декабря, 16:27
Екатеринбурженка летела в Грозный, чтобы оттуда отправиться в Нальчик, где живет ее дочь и внуки. Затем она планировала вернуться домой в Екатеринбург, где ее ждал супруг, передает telegram-канала Mash.
Нармина Игитова в последний раз поговорила с близкими по телефону перед вылетом и после этого на связь не выходила. Родные предпринимают усилия по поиску пропавшей екатеринбурженки.
Напомним, что еще одному жителю уральской столицы удалось выжить после крушения лайнера — Субхонкул Рахимов в последние минуты перед падением самолета пересел в хвостовую часть и спас себе жизнь.
Трагедия произошла в среду, 25 декабря. На борту самолета Embraer 190, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», находились 69 человек. Точное количество выживших неизвестно. По данным telegram-канала Shot, выжили 29 человек.