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Posted 25 декабря, 16:25

Published 25 декабря, 16:25

Modified 25 декабря, 16:27

Updated 25 декабря, 16:27

Екатеринбурженка пропала без вести после крушения самолета в Казахстане

Близкие разыскивают пропавшую после крушения самолета в Казахстане екатеринбурженку

25 декабря 2024, 16:25
Фото: 1MI.

Екатеринбурженка пропала без вести после крушения самолета в Казахстане

Нармина Игитова возвращалась из столицы Азербайджана, где гостила у родных, в Россию. После крушения самолета в городе Актау она не выходит на связь.

Екатеринбурженка летела в Грозный, чтобы оттуда отправиться в Нальчик, где живет ее дочь и внуки. Затем она планировала вернуться домой в Екатеринбург, где ее ждал супруг, передает telegram-канала Mash.

Нармина Игитова в последний раз поговорила с близкими по телефону перед вылетом и после этого на связь не выходила. Родные предпринимают усилия по поиску пропавшей екатеринбурженки.

Напомним, что еще одному жителю уральской столицы удалось выжить после крушения лайнера — Субхонкул Рахимов в последние минуты перед падением самолета пересел в хвостовую часть и спас себе жизнь.

Трагедия произошла в среду, 25 декабря. На борту самолета Embraer 190, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», находились 69 человек. Точное количество выживших неизвестно. По данным telegram-канала Shot, выжили 29 человек.

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