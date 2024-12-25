Дополнительные 200 миллионов рублей направят в Свердловской области на молочные фермы

На производителей молока в области всего направлено более 2,2 миллиардов рублей. Средства из бюджета производители смогут потратить на закупку необходимого оборудования (например, детали для сельхозтехники), покупку оборотных средств — удобрений, кормов и иных, а также на заработные платы работникам сельского хозяйства и погашение кредитов, сообщила министр агропромышленного комплекса региона Анна Кузнецова.