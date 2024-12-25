Дополнительные 200 миллионов рублей направят в Свердловской области на молочные фермы

Posted 25 декабря, 11:22
Published 25 декабря, 11:22
Modified 25 декабря, 11:24
Updated 25 декабря, 11:24
Власти Свердловской области увеличили государственную поддержку для молочных ферм региона.
На производителей молока в области всего направлено более 2,2 миллиардов рублей. Средства из бюджета производители смогут потратить на закупку необходимого оборудования (например, детали для сельхозтехники), покупку оборотных средств — удобрений, кормов и иных, а также на заработные платы работникам сельского хозяйства и погашение кредитов, сообщила министр агропромышленного комплекса региона Анна Кузнецова.
По указу губернатора Евгения Куйвашева область даст сельхозпроизводителям еще 236 миллионов — об этом пишет официальный информационный портал Свердловской области. Средства распределят между 173 предприятиями.
В планах у аграриев произвести в будущем году почти 750 тысяч тонн молока.
Всего же в субъекте на сельское хозяйство выделят около пяти миллиардов.
Ранее в ходе прямой линии президент ответил на вопрос о росте цен на продукты.