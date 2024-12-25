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Posted 25 декабря, 11:22

Published 25 декабря, 11:22

Modified 25 декабря, 11:24

Updated 25 декабря, 11:24

Дополнительные 200 миллионов рублей направят в Свердловской области на молочные фермы

Дополнительные 200 миллионов рублей направят в Свердловской области на молочные фермы

25 декабря 2024, 11:22
Фото: 1MI.
В Свердловской области увеличена господдержка производителей молока. На эти цели в 2025 году направят еще 236 миллионов по распоряжению губернатора региона.

Власти Свердловской области увеличили государственную поддержку для молочных ферм региона.

На производителей молока в области всего направлено более 2,2 миллиардов рублей. Средства из бюджета производители смогут потратить на закупку необходимого оборудования (например, детали для сельхозтехники), покупку оборотных средств — удобрений, кормов и иных, а также на заработные платы работникам сельского хозяйства и погашение кредитов, сообщила министр агропромышленного комплекса региона Анна Кузнецова.

По указу губернатора Евгения Куйвашева область даст сельхозпроизводителям еще 236 миллионов — об этом пишет официальный информационный портал Свердловской области. Средства распределят между 173 предприятиями.

В планах у аграриев произвести в будущем году почти 750 тысяч тонн молока.

Всего же в субъекте на сельское хозяйство выделят около пяти миллиардов.

Ранее в ходе прямой линии президент ответил на вопрос о росте цен на продукты.

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#Александра Никитская#Свердловская область#Производство#Бюджет#Сельское хозяйство#Губернатор#Поддержка#Поддержка бизнеса#Екатеринбург#Промышленное производство
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