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Posted 25 декабря, 06:42

Published 25 декабря, 06:42

Modified 25 декабря, 06:44

Updated 25 декабря, 06:44

Екатеринбурженка получила 300 тысяч рублей социальных выплат за вымышленных детей

Екатеринбурженка получила 300 тысяч рублей социальных выплат за вымышленных детей

25 декабря 2024, 06:42
Фото: 1MI.
Жительница Екатеринбурга получила крупную сумму денег за детей, которых у нее не было.

Екатеринбурженка, у которой нет, и никогда не было детей, целый год получала соцвыплаты по уходу за ребенком, предоставив в Социальный фонд поддельное свидетельство о рождении.

На несуществующих детях она заработала около 300 тысяч рублей. Данный факт мошенничества выявила полиция. На нее завели уголовное дело. Лжемать будут судить, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее еще одна женщина в Екатеринбурге получала выплаты за несуществующего ребенка.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Екатеринбург#Инцидент
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