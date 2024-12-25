Екатеринбурженка получила 300 тысяч рублей социальных выплат за вымышленных детей

Posted 25 декабря, 06:42
Published 25 декабря, 06:42
Modified 25 декабря, 06:44
Updated 25 декабря, 06:44
Екатеринбурженка, у которой нет, и никогда не было детей, целый год получала соцвыплаты по уходу за ребенком, предоставив в Социальный фонд поддельное свидетельство о рождении.
На несуществующих детях она заработала около 300 тысяч рублей. Данный факт мошенничества выявила полиция. На нее завели уголовное дело. Лжемать будут судить, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ранее еще одна женщина в Екатеринбурге получала выплаты за несуществующего ребенка.