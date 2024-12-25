Экодом «Народный» в Нижнем Тагиле отметил свой первый День рождения

Награждение победителей конкурса елочных игрушек, серия мастер-классов, зеленый торт, домовенок Гриня и, конечно же, гости… много гостей. Именно так мультицентр «Народный» в Нижнем Тагиле встретил свой первый День рождения.

Празднование маленькой, но очень важной даты началось с подарков участникам новогоднего конкурса елочных украшений. Победителей определяли сразу в нескольких возрастных категориях. Каждый из них проявил фантазию и умение создавать шедевры из вторичного сырья. Из нескольких коробочек сока мы сделали снеговика на санках. Кажется, будто он катается с горки. Наша мама — генератор детей. Мастерили с большим удовольствием, всем было весело.Украшение получилось очень смешное и, даже, эмоциональное, — поделилась подробностями с TagilCity.ru первоклассница Елизавета Абдикадирова, город Невьянск. Мы использовали бутылочку из-под йогурта, гуашь и старую одежду. Получился разноцветный снеговичок с шапочкой, — рассказал четвероклассник Александр Романов, школа №41 Нижнего Тагила. Все украшения, участвующие в проекте, оказались на елке, которая разместилась на площадке у экодома. Елочные игрушки, изготовленные тагильчанами в рамках конкурса от экодома «Народный» . Фото: tagilcity.ru Задувание свечей большого именинного торта — неизменная традиция любого Дня рождения, и экодом также решил не пренебрегать этим обычаем. Все гости центра по очереди загадывали желания, а затем пробовали сладкое угощение. Сегодня мы празднуем первый День рождения экодома. За это время мы провели порядка 800 различных мероприятий, посетителями стали почти 8 тысяч свердловчан. Кроме того, посетители сдали примерно 4,5 тонны вторичного сырья, которое мы сдали переработчикам. Новогодний конкурс стал хорошим завершением года. Очень рад, что на него откликнулось столько участников. Также по итогам 2024 года тагильский экодом стал номинантом «Зеленой премии» и вошел в шорт-лист лучших экологических центров России по версии Российского экологического оператора, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов. Празднования Дня рождения экодома "Народный" в Нижнем Тагиле . Фото: tagilcity.ru Мастер-классы по разрисовке елочных игрушек и новогодних подарочных мешочков стали завершением масштабного празднования. И дети, и взрослые раскрашивали шарики с большим интересом. Мы проводим большое количество конкурсов и мероприятий, из последних — поделки на елку. Мы решили совместить награждение победителей с празднованием первого Дня рождения нашего проекта. Мастер-классы и изготовление игрушек из вторичного сырья — именно то, что будет интересно абсолютно всем, — резюмировала руководитель просветительского проекта «Экодом» Наталья Светлакова. Фото: tagilcity.ru Ранее TagilCity.ru рассказывал о подведенных региональным оператором итогах 2024 года. От количества к качеству: регоператор в Нижнем Тагиле подвел итоги 2024 года Узнать подробнее