Горсть фарша — и ужин готов: эти сочные золотистые котлеты жарю ежедневно

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Если вы каждый день ломаете голову над тем, как быстро и бюджетно накормить семью, то попробуйте приготовить вкусные и сочные котлеты по особому рецепту. Вам не придется покупать мясную вырезку — достаточно лишь 200 граммов любого фарша.