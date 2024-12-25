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Posted 25 декабря, 12:21

Published 25 декабря, 12:21

Modified 25 декабря, 12:23

Updated 25 декабря, 12:23

Горсть фарша — и ужин готов: эти сочные золотистые котлеты жарю ежедневно

Горсть фарша — и ужин готов: эти сочные золотистые котлеты жарю ежедневно

25 декабря 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Если вы каждый день ломаете голову над тем, как быстро и бюджетно накормить семью, то попробуйте приготовить вкусные и сочные котлеты по особому рецепту. Вам не придется покупать мясную вырезку — достаточно лишь 200 граммов любого фарша.

Секрет сочности котлеток, которые автор рецепта, ведущая блога «Готовим просто вкусно быстро» Елена назвала «Выгодные», кроется в особом составе.

Итак, для их приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Мясной фарш — 200 г;
  • Картофель — 1 штука;
  • Морковь — 1 штука;
  • Луковица — 1 штука;
  • Капуста — 50 г;
  • Белый хлеб — 2 куска;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Панировочные сухари — 50-70 г;
  • Приправы — по вкусу;
  • Петрушка и укроп — по одной веточка.
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Картофелину нужно натереть на самой мелкой терке и тщательно отжать сок, чтобы котлеты не получились водянистыми. На этой же терке натрите морковку, а капусту и лук очень мелко нашинкуйте.

Кусочки хлеба размочите в молоке и отожмите. В большую миску положите фарш, добавьте к нему подготовленные овощи. Чеснок мелко порубите или натрите на терке, посолите, добавьте приправы и измельченную зелень.

Тщательно перемешайте все компоненты и оставьте фарш на 15-20 минут для связки всех компонентов. Затем снова перемешайте — заготовка для котлет готова. Сковороду разогрейте, сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях. Обжаривайте с каждой стороны по 5-7 минут до золотистой корочки.

Вы удивитесь, каким вкусным выходит это блюдо! Благодаря овощам, котлетки получаются особенно сочными и ароматными. Подавайте их с любым гарниром или в качестве отдельной закуски — ваши близкие обязательно оценят этот рецепт.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Еда#Овощи#Рецепты#КЦ#Еда и напитки#Гарнир#Петрушка#Котлеты#Укроп#Ужин#Мясной фарш
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