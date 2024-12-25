Горсть фарша — и ужин готов: эти сочные золотистые котлеты жарю ежедневно

Posted 25 декабря, 12:21
Published 25 декабря, 12:21
Modified 25 декабря, 12:23
Updated 25 декабря, 12:23
Секрет сочности котлеток, которые автор рецепта, ведущая блога «Готовим просто вкусно быстро» Елена назвала «Выгодные», кроется в особом составе.
Итак, для их приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Картофелину нужно натереть на самой мелкой терке и тщательно отжать сок, чтобы котлеты не получились водянистыми. На этой же терке натрите морковку, а капусту и лук очень мелко нашинкуйте.
Кусочки хлеба размочите в молоке и отожмите. В большую миску положите фарш, добавьте к нему подготовленные овощи. Чеснок мелко порубите или натрите на терке, посолите, добавьте приправы и измельченную зелень.
Тщательно перемешайте все компоненты и оставьте фарш на 15-20 минут для связки всех компонентов. Затем снова перемешайте — заготовка для котлет готова. Сковороду разогрейте, сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях. Обжаривайте с каждой стороны по 5-7 минут до золотистой корочки.
Вы удивитесь, каким вкусным выходит это блюдо! Благодаря овощам, котлетки получаются особенно сочными и ароматными. Подавайте их с любым гарниром или в качестве отдельной закуски — ваши близкие обязательно оценят этот рецепт.
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