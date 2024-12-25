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Posted 25 декабря, 14:53

Published 25 декабря, 14:53

Modified 25 декабря, 14:55

Updated 25 декабря, 14:55

Хлюпающие ботинки высыхают за пару часов — помогает копеечное средство из магазина

Хлюпающие ботинки высыхают за пару часов — помогает копеечное средство из магазина

25 декабря 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Все мы сталкивались с ситуацией, когда обувь промокла в самый неподходящий момент. Безусловно, хождение в хлюпающих ботинках — не самое приятное занятие. Хотите знать, как высушить их быстро и без лишней суеты?

Если ваша обувь промокла, можно использовать пищевую соду — это действительно чудесный помощник! Давайте разберемся, как это сделать правильно.

Все дело в том, что гидрокарбонат натрия обладает уникальными впитывающими свойствами и является отличным абсорбентом, который поможет избавиться от влаги. Для начала выньте стельки из ботинок — их нужно будет просушить отдельно. Затем насыпьте немного соды прямо в обувь и оставьте на на пару часов. За это время сода впитает влагу и частично устранит запах. Затем просто вытряхните ее или протрите поверхность мягкой щеткой.

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Можно использовать соду и другим способом.

Необходимо взять ненужную пару носков, каждый наполнить питьевой содой и завязать сверху узлом. Такие мешочки вложить в обувь на ночь. Сода вберет влагу, обувь станет снова сухой, — пишет портал «Магадан Медиа».

Вместо соды можно использовать соль, которая также прекрасно впитывает воду, однако сода лучше справляется с запахом затхлости и гнили.

Если вдруг соды не оказалось под рукой, попробуйте другие методы, которые также отлично помогают справиться с влажностью в ботинках.

Фото: 1MI
  • Газеты. Этот старый добрый метод все еще работает! Скомкайте пару газет и плотно засуньте их внутрь ботинок. Газеты сразу намокнут, поэтому меняйте их по мере надобности.
  • Фен. Если времени в обрез, можно попробовать просушить сапоги феном. Однако держите его на безопасном расстоянии, чтобы не повредить материал.

Придерживайтесь этих простых рекомендаций, и ваша обувь всегда будет в отличной форме, что бы там ни говорила природа. Пусть никакая погода не помешает вашим планам!

Ранее эксперты дали советы, как сделать обувь менее скользкой, чтобы спокойно ходить зимой по льду.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Обувь#Запах#Газеты#Соль#Ботинки#Дом и сад#КЦ#Пищевая сода#Уход за обувью#Фен#Хлюпающие ботинки#Промокла
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