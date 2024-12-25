Хлюпающие ботинки высыхают за пару часов — помогает копеечное средство из магазина

Все дело в том, что гидрокарбонат натрия обладает уникальными впитывающими свойствами и является отличным абсорбентом, который поможет избавиться от влаги. Для начала выньте стельки из ботинок — их нужно будет просушить отдельно. Затем насыпьте немного соды прямо в обувь и оставьте на на пару часов. За это время сода впитает влагу и частично устранит запах. Затем просто вытряхните ее или протрите поверхность мягкой щеткой.