Хлюпающие ботинки высыхают за пару часов — помогает копеечное средство из магазина

Posted 25 декабря, 14:53
Published 25 декабря, 14:53
Modified 25 декабря, 14:55
Updated 25 декабря, 14:55
Если ваша обувь промокла, можно использовать пищевую соду — это действительно чудесный помощник! Давайте разберемся, как это сделать правильно.
Все дело в том, что гидрокарбонат натрия обладает уникальными впитывающими свойствами и является отличным абсорбентом, который поможет избавиться от влаги. Для начала выньте стельки из ботинок — их нужно будет просушить отдельно. Затем насыпьте немного соды прямо в обувь и оставьте на на пару часов. За это время сода впитает влагу и частично устранит запах. Затем просто вытряхните ее или протрите поверхность мягкой щеткой.
Можно использовать соду и другим способом.
Необходимо взять ненужную пару носков, каждый наполнить питьевой содой и завязать сверху узлом. Такие мешочки вложить в обувь на ночь. Сода вберет влагу, обувь станет снова сухой, — пишет портал «Магадан Медиа».
Вместо соды можно использовать соль, которая также прекрасно впитывает воду, однако сода лучше справляется с запахом затхлости и гнили.
Если вдруг соды не оказалось под рукой, попробуйте другие методы, которые также отлично помогают справиться с влажностью в ботинках.
Придерживайтесь этих простых рекомендаций, и ваша обувь всегда будет в отличной форме, что бы там ни говорила природа. Пусть никакая погода не помешает вашим планам!
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