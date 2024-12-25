Кому-то 20 тысяч рублей, кому-то 350: екатеринбургские полицейские получили премии

Сумма выплат варьируется от 25 тысяч рублей до 350 тысяч рублей и даже больше. Кто и сколько получит решает начальство. Так, например, сотрудники, занимающие руководящие должности, получили от 350 тысяч рублей. Подавляющее большинство работников — 150-200 тысяч рублей. Начинающие блюстители закона были вознаграждены 25-50 тысячами рублей, сообщает E1.RU.