Кому-то 20 тысяч рублей, кому-то 350: екатеринбургские полицейские получили премии

Posted 25 декабря, 15:37
Published 25 декабря, 15:37
Modified 25 декабря, 15:39
Updated 25 декабря, 15:39
Екатеринбургским сотрудникам правоохранительных органов выплатили внушительную сумму в качестве премии перед Новым годом. Выяснилось, что премия стала больше за счет недостатка сотрудников, которым тоже выделяются деньги из бюджета. Было принято решение распределить неиспользованный бюджет между действующими полицейскими.
Сумма выплат варьируется от 25 тысяч рублей до 350 тысяч рублей и даже больше. Кто и сколько получит решает начальство. Так, например, сотрудники, занимающие руководящие должности, получили от 350 тысяч рублей. Подавляющее большинство работников — 150-200 тысяч рублей. Начинающие блюстители закона были вознаграждены 25-50 тысячами рублей, сообщает E1.RU.
Однако, не все получили подобный новогодний подарок. Премию не выплатили тем, кто получил взыскание, а его налагают аккурат перед премией по незначительным поводам.
Напомним, что ранее учительница из Первоуральска показала свой расчетный лист.