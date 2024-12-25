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Posted 25 декабря, 15:37

Published 25 декабря, 15:37

Modified 25 декабря, 15:39

Updated 25 декабря, 15:39

Екатеринбургские полицейские получили рекордные премии перед Новым годом

Кому-то 20 тысяч рублей, кому-то 350: екатеринбургские полицейские получили премии

25 декабря 2024, 15:37
Фото: 1MI.

Екатеринбургские полицейские получили рекордные премии перед Новым годом

Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга получили крупные премии перед Новым годом благодаря перераспределению средств из-за нехватки специалистов. Однако те, у кого есть взыскания, остались без дополнительных выплат.

Екатеринбургским сотрудникам правоохранительных органов выплатили внушительную сумму в качестве премии перед Новым годом. Выяснилось, что премия стала больше за счет недостатка сотрудников, которым тоже выделяются деньги из бюджета. Было принято решение распределить неиспользованный бюджет между действующими полицейскими.

Сумма выплат варьируется от 25 тысяч рублей до 350 тысяч рублей и даже больше. Кто и сколько получит решает начальство. Так, например, сотрудники, занимающие руководящие должности, получили от 350 тысяч рублей. Подавляющее большинство работников — 150-200 тысяч рублей. Начинающие блюстители закона были вознаграждены 25-50 тысячами рублей, сообщает E1.RU.

Однако, не все получили подобный новогодний подарок. Премию не выплатили тем, кто получил взыскание, а его налагают аккурат перед премией по незначительным поводам.

Напомним, что ранее учительница из Первоуральска показала свой расчетный лист.

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