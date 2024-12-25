Лук на подоконнике выпустил огромные перья: выращиваю только так — всю зиму с зеленью

Posted 25 декабря, 14:04
Published 25 декабря, 14:04
Modified 25 декабря, 14:06
Updated 25 декабря, 14:06
В зимние месяцы дачники скучают без земли и огородных работ. По этой причине многие организуют мини-огород прямо на подоконнике, выращивая практически все культуры — от огурцов до баклажанов. Если вы только решили последовать примеру этих энтузиастов, то начните с легкого — попробуйте вырастить на подоконнике зеленый лук.
Для этого можно использовать контейнеры или невысокие горшки с дренажными отверстиями или пластиковые бутылки с обрезанной верхней частью. Или, например, пластиковые упаковки из-под яиц — такой совет дает автор канала «Огородные шпаргалки».
Они подходят просто идеально: луку не требуется слишком много места, поэтому можно посадить одновременно до 10 луковиц в каждую из ячеек. Прежде чем приступать к посадке, хорошо вымойте контейнеры и проколите в каждой из ячеек по четыре дырочки — это нужно сделать, что в них не застаивалась вода и не гнили корни. Поставьте лотки на поддон.
Выберите лук-севок или репчатый лук. Лучше всего использовать здоровые и крепкие луковицы среднего размера. Также можно использовать луковицы, которые уже начали прорастать. Очистите луковицы от сухих верхних чешуек и обрежьте верхушку примерно на 1–1,5 см — так перья быстрее пойдут в рост.
Первая зелень проклюнется примерно через четыре дня, а уже через две недели перья вырастут до 15-17 см. С каждой луковицы можно получить два-три урожая, для этого нужно каждый раз оставлять по несколько перышек, чтобы рост продолжался.
Также автор «Огородных шпаргалок» советует каждые пять дней высаживать новый контейнер с луковицами, чтобы зелень не заканчивалась. В зимний период естественного света может быть недостаточно. Используйте фитолампы или обычные лампы дневного света, чтобы продлить световой день до 12-14 часов. При необходимости подкармливайте растения комплексным удобрением раз в 2-3 недели.
Ранее мы поделились с вами советами, как вырастить на подоконнике микрозелень.