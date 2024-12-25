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Posted 25 декабря, 14:04

Published 25 декабря, 14:04

Modified 25 декабря, 14:06

Updated 25 декабря, 14:06

Лук на подоконнике выпустил огромные перья: выращиваю только так — всю зиму с зеленью

Лук на подоконнике выпустил огромные перья: выращиваю только так — всю зиму с зеленью

25 декабря 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Хотите круглый год наслаждаться свежей, питательной зеленью лука? Тогда не откладывайте дело в долгий ящик и посадите на подоконнике лук. Он достаточно неприхотлив в уходе и не требует постоянного внимания, а урожай дает прекрасный.

В зимние месяцы дачники скучают без земли и огородных работ. По этой причине многие организуют мини-огород прямо на подоконнике, выращивая практически все культуры — от огурцов до баклажанов. Если вы только решили последовать примеру этих энтузиастов, то начните с легкого — попробуйте вырастить на подоконнике зеленый лук.

Для этого можно использовать контейнеры или невысокие горшки с дренажными отверстиями или пластиковые бутылки с обрезанной верхней частью. Или, например, пластиковые упаковки из-под яиц — такой совет дает автор канала «Огородные шпаргалки».

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Они подходят просто идеально: луку не требуется слишком много места, поэтому можно посадить одновременно до 10 луковиц в каждую из ячеек. Прежде чем приступать к посадке, хорошо вымойте контейнеры и проколите в каждой из ячеек по четыре дырочки — это нужно сделать, что в них не застаивалась вода и не гнили корни. Поставьте лотки на поддон.

Выберите лук-севок или репчатый лук. Лучше всего использовать здоровые и крепкие луковицы среднего размера. Также можно использовать луковицы, которые уже начали прорастать. Очистите луковицы от сухих верхних чешуек и обрежьте верхушку примерно на 1–1,5 см — так перья быстрее пойдут в рост.

Можно потратиться и купить зелень в магазине, а можно вырастить ее у себя дома
Можно потратиться и купить зелень в магазине, а можно вырастить ее у себя дома. Фото: 1MI

Первая зелень проклюнется примерно через четыре дня, а уже через две недели перья вырастут до 15-17 см. С каждой луковицы можно получить два-три урожая, для этого нужно каждый раз оставлять по несколько перышек, чтобы рост продолжался.

Также автор «Огородных шпаргалок» советует каждые пять дней высаживать новый контейнер с луковицами, чтобы зелень не заканчивалась. В зимний период естественного света может быть недостаточно. Используйте фитолампы или обычные лампы дневного света, чтобы продлить световой день до 12-14 часов. При необходимости подкармливайте растения комплексным удобрением раз в 2-3 недели.

Ранее мы поделились с вами советами, как вырастить на подоконнике микрозелень.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Выращивание#Огород#Советы#Лук#Зелень#Дом и сад#КЦ#Удобрение#Подоконник#Фитолампы#Мини-огород#Зимние месяцы
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