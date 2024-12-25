Лук на подоконнике выпустил огромные перья: выращиваю только так — всю зиму с зеленью

Они подходят просто идеально: луку не требуется слишком много места, поэтому можно посадить одновременно до 10 луковиц в каждую из ячеек. Прежде чем приступать к посадке, хорошо вымойте контейнеры и проколите в каждой из ячеек по четыре дырочки — это нужно сделать, что в них не застаивалась вода и не гнили корни. Поставьте лотки на поддон.