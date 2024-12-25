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Posted 25 декабря, 15:47

Published 25 декабря, 15:47

Modified 26 декабря, 08:13

Updated 26 декабря, 08:13

Мэр Нижнего Тагила наградил горожан, помогавших в операции после взрыва дома

Мэр Нижнего Тагила наградил горожан, помогавших в операции после взрыва дома

25 декабря 2024, 15:47
Фото: tagilcity.ru.
Сюжет
Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле прошло торжественное мероприятие по награждению горожан за помощь в спасении жизней и разборе завалов после обрушения дома 1 августа.

Перед Днем спасателя в Нижнем Тагиле прошла церемония награждения горожан, принимавших участие в спасательной операции после большой трагедии, потрясшей всю страну 1 августа 2024 года: тогда на улице Сибирской из-за взрыва газа обрушился многоквартирный жилой дом.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Илья Колесов

Мэр города Владислав Пинаев учредил специальные нагрудные знаки «За доброе сердце». Полное название награды «„За доброе сердце, Нижний Тагил 01.08.2024 — участнику поисково-спасательной операции“.

В ликвидации последствий трагедии летом приняли участие как простые жители-волонтеры, так и медики, сотрудники МЧС и «Центра спасения населения», правоохранители и региональная служба спасения, работники «Горсвета-НТ», «УБТ-Экологии», «Тагилдорстроя», студенты медицинского колледжа и педагоги, сотрудники Уралвагонзавода и многие другие тагильчане.

Почетными знаками удостоили 163 горожан.

Это признание важности и значимости вашей работы. Это знак отличия за ваше доброе сердце, — сказал на награждении Владислав Пинаев.

Кроме главы города на торжественном награждении присутствовал начальник Управления МЧС региона Виктор Теряев, генерал-лейтенант внутренней службы.

Благодаря совместной работе удалось спасти из-под завалов дома 15 человек, и благодаря ей же мы минимизировали последствия трагедии, — напомнил Теряев.

На мероприятии был и министр регионального Министерства общественной безопасности Александр Кудрявцев.

1 августа погибли 11 человек, среди которых 6 детей. Благодаря вашему мужеству и вашей самоотверженности количество жертв не увеличилось, — передал слова благодарности министр.

Также на церемонии были награждены сотрудники МЧС — они получили Благодарности полпреда Президента в УрФО. Сегодня же на мероприятии вручили Благодарственными письмами, медалями МЧС, грамотами губернатора Евгения Куйвашева и другими.

Ранее мэр города Владислав Пинаев поздравил тагильчин с наступающим Новым Годом.

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