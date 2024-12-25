Мэр Нижнего Тагила наградил горожан, помогавших в операции после взрыва дома

В ликвидации последствий трагедии летом приняли участие как простые жители-волонтеры, так и медики, сотрудники МЧС и «Центра спасения населения», правоохранители и региональная служба спасения, работники «Горсвета-НТ», «УБТ-Экологии», «Тагилдорстроя», студенты медицинского колледжа и педагоги, сотрудники Уралвагонзавода и многие другие тагильчане.