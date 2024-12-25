Мэр Нижнего Тагила наградил горожан, помогавших в операции после взрыва дома

Posted 25 декабря, 15:47
Published 25 декабря, 15:47
Modified 26 декабря, 08:13
Updated 26 декабря, 08:13
Перед Днем спасателя в Нижнем Тагиле прошла церемония награждения горожан, принимавших участие в спасательной операции после большой трагедии, потрясшей всю страну 1 августа 2024 года: тогда на улице Сибирской из-за взрыва газа обрушился многоквартирный жилой дом.
Мэр города Владислав Пинаев учредил специальные нагрудные знаки «За доброе сердце». Полное название награды «„За доброе сердце, Нижний Тагил 01.08.2024 — участнику поисково-спасательной операции“.
В ликвидации последствий трагедии летом приняли участие как простые жители-волонтеры, так и медики, сотрудники МЧС и «Центра спасения населения», правоохранители и региональная служба спасения, работники «Горсвета-НТ», «УБТ-Экологии», «Тагилдорстроя», студенты медицинского колледжа и педагоги, сотрудники Уралвагонзавода и многие другие тагильчане.
Почетными знаками удостоили 163 горожан.
Это признание важности и значимости вашей работы. Это знак отличия за ваше доброе сердце, — сказал на награждении Владислав Пинаев.
Кроме главы города на торжественном награждении присутствовал начальник Управления МЧС региона Виктор Теряев, генерал-лейтенант внутренней службы.
Благодаря совместной работе удалось спасти из-под завалов дома 15 человек, и благодаря ей же мы минимизировали последствия трагедии, — напомнил Теряев.
На мероприятии был и министр регионального Министерства общественной безопасности Александр Кудрявцев.
1 августа погибли 11 человек, среди которых 6 детей. Благодаря вашему мужеству и вашей самоотверженности количество жертв не увеличилось, — передал слова благодарности министр.
Также на церемонии были награждены сотрудники МЧС — они получили Благодарности полпреда Президента в УрФО. Сегодня же на мероприятии вручили Благодарственными письмами, медалями МЧС, грамотами губернатора Евгения Куйвашева и другими.