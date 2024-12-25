Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с наступающим Новым годом

Posted 25 декабря, 13:41
Published 25 декабря, 13:41
Modified 25 декабря, 13:43
Updated 25 декабря, 13:43
25 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле в ДК «Юбилейный» состоялось торжественное подведение итогов фотоконкурса для семей. На мероприятии выступил и мэр города Вячеслав Пинаев.
Глава Нижнего Тагила в своей речи напомнил, что уходящий год был годом Семьи — об этом объявлял президент Владимир Путин.
В течение года было проведено много мероприятий, посвященных семье и направленных на укрепление традиционных ценностей, — отметил Пинаев.
Мэр обратил внимание, что одним из событий стал фотоконкурс, участие в котором приняли многие тагильчане. На состязании были представлены работы 240 детей и 108 семей.
В ходе торжественного мероприятия мэр Нижнего Тагила вручил победителям фотоконкурса призы, а также для всех присутствующих был предусмотрена новогодняя сказка со сладкими призами.
В Нижнем Тагиле проживает более 4 тысяч многодетных семей. И с каждым годом цифра растет, что не может не радовать, — рассказал Вячеслав Пинаев.
Призерами стали семьи Трущенко, Аганиных, Семухиных-Куваевых, а также Стародубцевы и Давлетшины.
Рад, что в городе живут такие активные дети и их родители, — заключил мэр.
Ранее Владислав Пинаев провел прямой эфир, где ответил на вопросы жителей.