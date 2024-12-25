tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 13:41

Published 25 декабря, 13:41

Modified 25 декабря, 13:43

Updated 25 декабря, 13:43

Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с наступающим Новым годом

Мэр Нижнего Тагила поздравил горожан с наступающим Новым годом

25 декабря 2024, 13:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Глава Нижнего Тагила выступил во время подведения итогов фотоконкурса для семей в ДК «Юбилейный».

25 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле в ДК «Юбилейный» состоялось торжественное подведение итогов фотоконкурса для семей. На мероприятии выступил и мэр города Вячеслав Пинаев.

Глава Нижнего Тагила в своей речи напомнил, что уходящий год был годом Семьи — об этом объявлял президент Владимир Путин.

В течение года было проведено много мероприятий, посвященных семье и направленных на укрепление традиционных ценностей, — отметил Пинаев.

Мэр обратил внимание, что одним из событий стал фотоконкурс, участие в котором приняли многие тагильчане. На состязании были представлены работы 240 детей и 108 семей.

В ходе торжественного мероприятия мэр Нижнего Тагила вручил победителям фотоконкурса призы, а также для всех присутствующих был предусмотрена новогодняя сказка со сладкими призами.

В Нижнем Тагиле проживает более 4 тысяч многодетных семей. И с каждым годом цифра растет, что не может не радовать, — рассказал Вячеслав Пинаев.

Призерами стали семьи Трущенко, Аганиных, Семухиных-Куваевых, а также Стародубцевы и Давлетшины.

Рад, что в городе живут такие активные дети и их родители, — заключил мэр.

Ранее Владислав Пинаев провел прямой эфир, где ответил на вопросы жителей.

Читайте также:
27 школьников из Нижнего Тагила получили паспорта в День Конституции РФ«Перерыва не будет». Ремонт улицы Октябрьской революции в Тагиле продолжится зимойВладислав Пинаев ответил на жалобы тагильчан на качество холодной воды
На связи — мэр Пинаев, 200 тысяч за убитую почву и тюрьма для тагильского потрошителя
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Новый год#Владислав Пинаев#Мероприятие#Поздравление#Екатеринбург#Мэр Пинаев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика