Мигрант в Екатеринбурге осужден на год колонии за избиение водителя автобуса

Posted 25 декабря, 09:04
Published 25 декабря, 09:04
Modified 25 декабря, 09:06
Updated 25 декабря, 09:06
Суд назначил подсудимому один год колонии-поселения. Во время процесса мужчина признал себя виновным в нанесении побоев пострадавшему, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, происшествие случилось 31 июля 2024 года. Водитель приехал к складу Ozon, чтобы забрать сотрудников. Когда он их дожидался, несколько мигрантов стали требовать, чтобы он он их впустил. Водитель сообщил, что пустит их в положенное время.
Иностранцы ушли, а на следующее утро один из них привел своего брата, который стал избивать водителя. Затем злоумышленники убежали.