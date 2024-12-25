Мигрант в Екатеринбурге осужден на год колонии за избиение водителя автобуса

Напомним, происшествие случилось 31 июля 2024 года. Водитель приехал к складу Ozon, чтобы забрать сотрудников. Когда он их дожидался, несколько мигрантов стали требовать, чтобы он он их впустил. Водитель сообщил, что пустит их в положенное время.