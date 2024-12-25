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Posted 25 декабря, 09:04

Published 25 декабря, 09:04

Modified 25 декабря, 09:06

Updated 25 декабря, 09:06

Мигрант в Екатеринбурге осужден на год колонии за избиение водителя автобуса

Мигрант в Екатеринбурге осужден на год колонии за избиение водителя автобуса

25 декабря 2024, 09:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге суд вынес приговор мигранту, который избил водителя автобуса за то, что тот отказался пускать внутрь его брата до начала рейса.

Суд назначил подсудимому один год колонии-поселения. Во время процесса мужчина признал себя виновным в нанесении побоев пострадавшему, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, происшествие случилось 31 июля 2024 года. Водитель приехал к складу Ozon, чтобы забрать сотрудников. Когда он их дожидался, несколько мигрантов стали требовать, чтобы он он их впустил. Водитель сообщил, что пустит их в положенное время.

Иностранцы ушли, а на следующее утро один из них привел своего брата, который стал избивать водителя. Затем злоумышленники убежали.

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