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Posted 25 декабря, 08:34

Published 25 декабря, 08:34

Modified 25 декабря, 08:37

Updated 25 декабря, 08:37

Моржи из Невьянска вышли на массовое зимнее купание

Моржи из Невьянска вышли на массовое зимнее купание

25 декабря 2024, 08:34
Фото: 1MI.
Моржи из Невьянска вышли на массовое зимнее купание в рамках Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна».

Самые закаленные жители Невьянска встретились на зимнем купании. Моржи встречаются вместе на таких мероприятиях не только укрепить организм, но и пообщаться с единомышленниками.

В массовом купании приняли участие моржи всех возрастов. Все они являются участниками клуба любителей зимнего плавания «Норд», сообщается в группе ВКонтакте «Невьянск — наш город!».

Напомним, купель на Крещение в Нижнем Тагиле оборудуют на пруду около клуба моржей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Моржи#Екатеринбург#Моржевание
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