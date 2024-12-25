Моржи из Невьянска вышли на массовое зимнее купание

Posted 25 декабря, 08:34
Published 25 декабря, 08:34
Modified 25 декабря, 08:37
Updated 25 декабря, 08:37
Самые закаленные жители Невьянска встретились на зимнем купании. Моржи встречаются вместе на таких мероприятиях не только укрепить организм, но и пообщаться с единомышленниками.
В массовом купании приняли участие моржи всех возрастов. Все они являются участниками клуба любителей зимнего плавания «Норд», сообщается в группе ВКонтакте «Невьянск — наш город!».
Напомним, купель на Крещение в Нижнем Тагиле оборудуют на пруду около клуба моржей.