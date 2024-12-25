На Новый год заготовила тонны домашнего майонеза для салатов: полезно и вкусно

Posted 25 декабря, 15:38
Published 25 декабря, 15:38
Modified 25 декабря, 15:40
Updated 25 декабря, 15:40
Чтобы майонез получился нужной консистенции, необходимо подождать, пока все ингредиенты нагреются до комнатной температуры. В противном случае эмульсия получится нестойкая.
Разбейте яйцо в чашу блендера и добавьте растительное масло. Опустите блендер и как следует взбейте ингредиенты. Далее влейте лимонный сок (уксус), положите горчицу, соль, сахар и снова пробейте все блендером — нужно взбивать основу для майонеза не менее минуты.
Попробуйте соус на вкус: возможно вы захотите добавить больше соли, лимонного сока или горчицы. Еще раз включите блендер и убедитесь, что майонез получился однородным. Переложите его в стеклянную банку с крышкой и храните в холодильнике, советует портал primamedia.ru.
• Если майонез не загустел, попробуйте добавить еще немного масла и продолжите взбивать.
• Используйте светлое оливковое масло или рафинированное подсолнечное масло для более мягкого вкуса.
• Для аромата можно добавить мелко порубленный чеснок или немного порошка паприки.
Этот домашний майонез отлично подходит для заправки салатов, приготовления бутербродов или в качестве соуса к горячим блюдам. Надеюсь, этот рецепт добавит уют и вкус вашему новогоднему застолью!
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