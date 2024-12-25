На Новый год заготовила тонны домашнего майонеза для салатов: полезно и вкусно

• Если майонез не загустел, попробуйте добавить еще немного масла и продолжите взбивать.

• Используйте светлое оливковое масло или рафинированное подсолнечное масло для более мягкого вкуса.

• Для аромата можно добавить мелко порубленный чеснок или немного порошка паприки.

Этот домашний майонез отлично подходит для заправки салатов, приготовления бутербродов или в качестве соуса к горячим блюдам. Надеюсь, этот рецепт добавит уют и вкус вашему новогоднему застолью!