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Posted 25 декабря, 15:38

Published 25 декабря, 15:38

Modified 25 декабря, 15:40

Updated 25 декабря, 15:40

На Новый год заготовила тонны домашнего майонеза для салатов: полезно и вкусно

На Новый год заготовила тонны домашнего майонеза для салатов: полезно и вкусно

25 декабря 2024, 15:38
Фото: Photo by Sara Cervera on Unsplash.
Сюжет
Новый год
Диетологи советуют не увлекаться на Новый год салатами, заправленными майонезом. Магазинные соусы слишком жирные и содержат консерванты — это удар по поджелудочной. Хорошо, что вкусную и полезную заправку из натуральных ингредиентов легко приготовить дома.

Ингредиенты

  • 1 яйцо комнатной температуры;
  • 1 столовая ложка лимонного сока (можно заменить уксусом);
  • 1 чайная ложка горчицы;
  • ½ чайной ложки соли;
  • щепотка сахара (по желанию);
  • 200 мл растительного масла;
  • щепотку молотого черного перца (если любите поострее).
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Как приготовить

Чтобы майонез получился нужной консистенции, необходимо подождать, пока все ингредиенты нагреются до комнатной температуры. В противном случае эмульсия получится нестойкая.

Разбейте яйцо в чашу блендера и добавьте растительное масло. Опустите блендер и как следует взбейте ингредиенты. Далее влейте лимонный сок (уксус), положите горчицу, соль, сахар и снова пробейте все блендером — нужно взбивать основу для майонеза не менее минуты.

Фото: freepik.com

Попробуйте соус на вкус: возможно вы захотите добавить больше соли, лимонного сока или горчицы. Еще раз включите блендер и убедитесь, что майонез получился однородным. Переложите его в стеклянную банку с крышкой и храните в холодильнике, советует портал primamedia.ru.

Советы

• Если майонез не загустел, попробуйте добавить еще немного масла и продолжите взбивать.
• Используйте светлое оливковое масло или рафинированное подсолнечное масло для более мягкого вкуса.
• Для аромата можно добавить мелко порубленный чеснок или немного порошка паприки.
Этот домашний майонез отлично подходит для заправки салатов, приготовления бутербродов или в качестве соуса к горячим блюдам. Надеюсь, этот рецепт добавит уют и вкус вашему новогоднему застолью!

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