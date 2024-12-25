Награждение тагильчан, пойманные беглецы, плата за проезд и нападение собак

Posted 25 декабря, 17:34
Published 25 декабря, 17:34
Modified 25 декабря, 17:36
Updated 25 декабря, 17:36
В преддверии Дня спасателя мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил награды жителям, которые помогали в ликвидации последствий взрыва бытового газа 1 августа 2024 года. Почетные знаки получили 163 человека. Отдельно благодарности были вручены сотрудникам МЧС.
Силовики поймали троих заключенных, которые 23 декабря сбежали из исправительного центра в Нижнем Тагиле. Двое успели уехать в Екатеринбург, третий беглец остался в городе. При задержании они не стали оказывать сопротивления. Территорию исправцентра они смогли покинуть, перепилив решетку.
В Нижнем Тагиле пассажиры автобусов будут оплачивать проезд при входе в салон, а не при выходе, как было раньше. Новшество вступит в силу 1 января. Такую меру решено ввести, чтобы водители не отвлекались на расчеты с людьми во время движения.
Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку в поселке Северный Нижнего Тагила после появления сообщений о нападении бродячих собак на детей — тогда агрессивного пса смог отогнать прохожий. Однако это не единичный случай: люди регулярно жалуются в местную администрацию, но ответной реакции не получают.
В Свердловской области нет проблем с кадрами в скорой помощи, заявили в региональном Минздраве. На станции в настоящее время сформировано 114 бригад. Средний медперсонал получает в среднем 84 тысячи рублей, а водители — 71 тысячу.