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Posted 25 декабря, 17:34

Published 25 декабря, 17:34

Modified 25 декабря, 17:36

Updated 25 декабря, 17:36

Награждение тагильчан, пойманные беглецы, плата за проезд и нападение собак

Награждение тагильчан, пойманные беглецы, плата за проезд и нападение собак

25 декабря 2024, 17:34
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Мэр Пинаев наградил тагильчан, которые помогали в ликвидации последствий взрыва бытового газа. Пойманы сбежавшие из исправительного центра заключенные. С 1 января в городских автобусах изменится схема оплаты проезда. Правоохранители проверят сообщения о нападении собак на детей.

В преддверии Дня спасателя мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил награды жителям, которые помогали в ликвидации последствий взрыва бытового газа 1 августа 2024 года. Почетные знаки получили 163 человека. Отдельно благодарности были вручены сотрудникам МЧС.

Мэр Нижнего Тагила наградил горожан, помогавших в операции после взрыва дома
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Силовики поймали троих заключенных, которые 23 декабря сбежали из исправительного центра в Нижнем Тагиле. Двое успели уехать в Екатеринбург, третий беглец остался в городе. При задержании они не стали оказывать сопротивления. Территорию исправцентра они смогли покинуть, перепилив решетку.

Правоохранители схватили сбежавших из исправцентра в Нижнем Тагиле и осужденных
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В Нижнем Тагиле пассажиры автобусов будут оплачивать проезд при входе в салон, а не при выходе, как было раньше. Новшество вступит в силу 1 января. Такую меру решено ввести, чтобы водители не отвлекались на расчеты с людьми во время движения.

Схема оплаты за проезд в автобусах изменится в Нижнем Тагиле с 1 января 2025 года
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Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку в поселке Северный Нижнего Тагила после появления сообщений о нападении бродячих собак на детей — тогда агрессивного пса смог отогнать прохожий. Однако это не единичный случай: люди регулярно жалуются в местную администрацию, но ответной реакции не получают.

В Нижнем Тагиле правоохранители заинтересовались случаем нападения собаки на детей
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В Свердловской области нет проблем с кадрами в скорой помощи, заявили в региональном Минздраве. На станции в настоящее время сформировано 114 бригад. Средний медперсонал получает в среднем 84 тысячи рублей, а водители — 71 тысячу.

В Минздраве Свердловской области опровергли дефицит медиков скорой помощи
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