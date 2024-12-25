Награждение тагильчан, пойманные беглецы, плата за проезд и нападение собак

В Нижнем Тагиле пассажиры автобусов будут оплачивать проезд при входе в салон, а не при выходе, как было раньше. Новшество вступит в силу 1 января. Такую меру решено ввести, чтобы водители не отвлекались на расчеты с людьми во время движения.