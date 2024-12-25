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Posted 25 декабря, 01:48

Published 25 декабря, 01:48

Modified 25 декабря, 01:50

Updated 25 декабря, 01:50

В Екатеринбурге встреча родителей обернулась больницей для девяти малышей

Норовирус набирает обороты: в Екатеринбурге 9 младенцев попали в больницу

25 декабря 2024, 01:48
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге встреча родителей обернулась больницей для девяти малышей

В Екатеринбурге 9 младенцев попали в больницу с симптомами кишечной инфекции после встречи родителей; предполагается, что причиной стал норовирус, который принес один из детей.

В столице Среднего Урала 9 детей, которым еще нет даже года оказались в медицинском учреждении.

20 декабря текущего года собралась большая компания родителей. С ними были их маленькие дети, возраст которых составляет от 10 до 11 месяцев. В целом мероприятие посетило 51 человек, из них — 27 взрослых и 24 ребенка, сообщает URA.RU.

После встречи 9 младенцев попали в больницу, где сотрудники больницы диагностировали симптомы желудочно-кишечного расстройства. Прокуратура Екатеринбурга уже начала разбирательство, а Роспотребнадзору удалось выяснить, что в день сбора родителей среди гостей был ребенок с норовирусом 2 типа.

Ранее в Екатеринбурге уже та же инфекция была выявлена у 11 пациентов больницы.

Норовирус стал причиной вспышки кишечной инфекции в екатеринбургской больнице
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