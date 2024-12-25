Норовирус набирает обороты: в Екатеринбурге 9 младенцев попали в больницу

Posted 25 декабря, 01:48
Published 25 декабря, 01:48
Modified 25 декабря, 01:50
Updated 25 декабря, 01:50
В столице Среднего Урала 9 детей, которым еще нет даже года оказались в медицинском учреждении.
20 декабря текущего года собралась большая компания родителей. С ними были их маленькие дети, возраст которых составляет от 10 до 11 месяцев. В целом мероприятие посетило 51 человек, из них — 27 взрослых и 24 ребенка, сообщает URA.RU.
После встречи 9 младенцев попали в больницу, где сотрудники больницы диагностировали симптомы желудочно-кишечного расстройства. Прокуратура Екатеринбурга уже начала разбирательство, а Роспотребнадзору удалось выяснить, что в день сбора родителей среди гостей был ребенок с норовирусом 2 типа.
Ранее в Екатеринбурге уже та же инфекция была выявлена у 11 пациентов больницы.