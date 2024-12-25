Новый автобусный маршрут с Гальянки на Вагонку запустят в Нижнем Тагиле с 9 января

Запустить автобусы планируется уже с 9 января 2025 года. Маршрут проляжет от ТРЦ «Кит» через ТРЦ «Депо» до УВЗ и в обратном направлении. Как выяснила редакция TagilCity.ru, пассажирам необходимо обратить внимание на то, что расписание будет отличаться в выходные и будние дни.