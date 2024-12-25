Новый автобусный маршрут с Гальянки на Вагонку запустят в Нижнем Тагиле с 9 января

Posted 25 декабря, 10:14
Published 25 декабря, 10:14
Modified 25 декабря, 10:16
Updated 25 декабря, 10:16
Для нового маршрута, который соединит два отдаленных района Нижнего Тагила (Гальяно-Горбуновский массив и Вагонку), закуплены три новых больших автобуса. Они уже доставлены в город. Маршрут транспорта будет пролегать по Луганскому проспекту, то есть по новому мосту через Тагильский пруд.
Запустить автобусы планируется уже с 9 января 2025 года. Маршрут проляжет от ТРЦ «Кит» через ТРЦ «Депо» до УВЗ и в обратном направлении. Как выяснила редакция TagilCity.ru, пассажирам необходимо обратить внимание на то, что расписание будет отличаться в выходные и будние дни.
|От остановки УВЗ
|От ТРЦ «Кит»
|7:10
|6:15
|7:35
|6:40
|8:00
|7:05
|9:00
|8:05
|9:50
|8:30
|11:35
|8:55
|12:30
|10:40
|13:25
|11:35
|14:20
|12:30
|16:15
|13:25
|16:45
|15:15
|17:05
|15:45
|18:05
|16:05
|17:10
|17:40
|18:00
|От остановки УВЗ
|От ТРЦ «Кит»
|7:10
|6:15
|8:00
|7:05
|9:00
|8:05
|9:50
|8:55
|11:35
|10:40
|12:30
|11:35
|13:25
|12:30
|14:20
|13:25
|16:15
|15:15
|16:45
|15:45
|18:05
|17:10
|17:40
Напомним, что в Нижнем Тагиле на приобретение трех вместительных автобусов Volgabus было направлено 65 миллионов рублей.