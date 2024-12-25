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Posted 25 декабря, 10:14

Published 25 декабря, 10:14

Modified 25 декабря, 10:16

Updated 25 декабря, 10:16

Новый автобусный маршрут с Гальянки на Вагонку запустят в Нижнем Тагиле с 9 января

Новый автобусный маршрут с Гальянки на Вагонку запустят в Нижнем Тагиле с 9 января

25 декабря 2024, 10:14
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Маршрут №77, который будет проходить по новому мосту через Тагильский пруд, планируют запустить уже с 9 января 2025 года. В отличие от остальных автобусов, расписание будет отличаться в выходные и будние дни.

Для нового маршрута, который соединит два отдаленных района Нижнего Тагила (Гальяно-Горбуновский массив и Вагонку), закуплены три новых больших автобуса. Они уже доставлены в город. Маршрут транспорта будет пролегать по Луганскому проспекту, то есть по новому мосту через Тагильский пруд.

Запустить автобусы планируется уже с 9 января 2025 года. Маршрут проляжет от ТРЦ «Кит» через ТРЦ «Депо» до УВЗ и в обратном направлении. Как выяснила редакция TagilCity.ru, пассажирам необходимо обратить внимание на то, что расписание будет отличаться в выходные и будние дни.

Расписание автобуса №77 в Нижнем Тагиле в будние дни

От остановки УВЗ От ТРЦ «Кит»
7:10 6:15
7:35 6:40
8:00 7:05
9:00 8:05
9:50 8:30
11:35 8:55
12:30 10:40
13:25 11:35
14:20 12:30
16:15 13:25
16:45 15:15
17:05 15:45
18:05 16:05
  17:10
  17:40
  18:00

Расписание автобуса №77 в Нижнем Тагиле в выходные дни

От остановки УВЗ От ТРЦ «Кит»
7:10 6:15
8:00 7:05
9:00 8:05
9:50 8:55
11:35 10:40
12:30 11:35
13:25 12:30
14:20 13:25
16:15 15:15
16:45 15:45
18:05 17:10
  17:40

Напомним, что в Нижнем Тагиле на приобретение трех вместительных автобусов Volgabus было направлено 65 миллионов рублей.

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