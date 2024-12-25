Очень плохая идея: почему нельзя хранить еду в кастрюлях и сковородах

Posted 25 декабря, 12:20
Published 25 декабря, 12:20
Modified 25 декабря, 12:23
Updated 25 декабря, 12:23
Во-первых, давайте обратим внимание на материал кастрюль и сковородок. Большинство из них сделаны из металла, и если он долго контактируют с пищей, происходит постепенное окисление. Это может неблагоприятно сказаться на вкусе блюда и даже на его безопасности.
Особенно опасен в этом смысле алюминий. Доказано, что частички этого металла могут попадать в пищу.
Алюминиевые кастрюли не подойдут для хранения соленых продуктов и тех, что содержат уксус, поскольку алюминий подвержен коррозии от соли и уксуса, вступая с ними в реакцию, — пишет ИА «Би-порт».
Кроме того, кастрюли и сковороды недостаточно герметичны, поэтому в пище быстрее начинают размножаться бактерии.
Лучше всего хранить еду в холодильнике в герметичных контейнерах — пластиковых или стеклянных.
Пластиковые контейнеры
Пластиковые контейнеры легкие, компактные, недорогие. Их можно ставить друг на друга и экономить драгоценное пространство.
Стеклянные контейнеры
Стекло — экологически чистый материал. Оно не впитывает запахи и не выделяет вредных веществ. Единственный минус — его хрупкость. Но если с осторожностью его использовать, стекло прослужит вам долго.
Вакуумные пакеты
Для тех, кто ищет способ максимально продлить сроки хранения продуктов, вакуумные пакеты станут отличным вариантом. Они минимизируют контакт пищи с воздухом, поэтому окисление происходит не так быстро.
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