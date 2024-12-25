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Posted 25 декабря, 12:20

Published 25 декабря, 12:20

Modified 25 декабря, 12:23

Updated 25 декабря, 12:23

Очень плохая идея: почему нельзя хранить еду в кастрюлях и сковородах

Очень плохая идея: почему нельзя хранить еду в кастрюлях и сковородах

25 декабря 2024, 12:20
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Многие хранят остатки обеда или ужина прямо в кастрюле или сковороде, убирая их в холодильник. Однако на самом деле эту идею вряд ли можно назвать хорошей. Объясняем, что происходит с продуктами в такой посуде.

Почему нельзя хранить еду в холодильнике в кастрюлях и сковородках?

Во-первых, давайте обратим внимание на материал кастрюль и сковородок. Большинство из них сделаны из металла, и если он долго контактируют с пищей, происходит постепенное окисление. Это может неблагоприятно сказаться на вкусе блюда и даже на его безопасности.

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Особенно опасен в этом смысле алюминий. Доказано, что частички этого металла могут попадать в пищу.

Алюминиевые кастрюли не подойдут для хранения соленых продуктов и тех, что содержат уксус, поскольку алюминий подвержен коррозии от соли и уксуса, вступая с ними в реакцию, — пишет ИА «Би-порт».

Кроме того, кастрюли и сковороды недостаточно герметичны, поэтому в пище быстрее начинают размножаться бактерии.

Как и в чем лучше хранить продукты?

Лучше всего хранить еду в холодильнике в герметичных контейнерах — пластиковых или стеклянных.

Пластиковые контейнеры

Пластиковые контейнеры легкие, компактные, недорогие. Их можно ставить друг на друга и экономить драгоценное пространство.

Пластиковые контейнеры компакты и их легко мыть
Пластиковые контейнеры компакты и их легко мыть. Фото: tagilcity.ru

Стеклянные контейнеры

Стекло — экологически чистый материал. Оно не впитывает запахи и не выделяет вредных веществ. Единственный минус — его хрупкость. Но если с осторожностью его использовать, стекло прослужит вам долго.

Вакуумные пакеты

Для тех, кто ищет способ максимально продлить сроки хранения продуктов, вакуумные пакеты станут отличным вариантом. Они минимизируют контакт пищи с воздухом, поэтому окисление происходит не так быстро.

Ранее мы поделились с вами рецептами вкуснейших нежных закусок из красной икры и рыбы.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Еда#Хранение#Бактерии#Алюминий#КЦ#Еда и напитки#Кастрюли#Сковороды#Окисление#Пластиковые контейнеры#Стеклянные контейнеры#Вакуумные пакеты
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