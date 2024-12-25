Очень плохая идея: почему нельзя хранить еду в кастрюлях и сковородах

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Почему нельзя хранить еду в холодильнике в кастрюлях и сковородках? Как и в чем лучше хранить продукты?

Многие хранят остатки обеда или ужина прямо в кастрюле или сковороде, убирая их в холодильник. Однако на самом деле эту идею вряд ли можно назвать хорошей. Объясняем, что происходит с продуктами в такой посуде.