Правоохранители схватили сбежавших из исправцентра в Нижнем Тагиле и осужденных

Posted 25 декабря, 15:06
Published 25 декабря, 15:06
Modified 25 декабря, 15:44
Updated 25 декабря, 15:44
Сотрудникам правоохранительных органов удалось схватить сбежавших из исправительного центра заключенных.
Как сообщает следственный отдел Свердловской области СК РФ, первого беглеца отдел розыска смог задержать 24 декабря в столице Среднего Урала. Второго поймали в том же городе на следующий день. Третий был в руках правоохранителей в тот же день в Нижнем Тагиле. Сопротивляться задержанию осужденные не стали.
Напомним, что сбежавшие были приговорены к принудительным работам в исправительном центре. Исправительный центр отличается от колонии. Здесь нарушители закона каждый день передвигаются без какой-либо охраны на работу, после чего возвращаются обратно. Точно также осужденные имеют право ходить в магазины, больницы или встречаться с близкими людьми.
Ранее в Екатеринбурге сотрудники ППС задержали сбежавшего заключенного в Челябинской области.