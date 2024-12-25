Правоохранители схватили сбежавших из исправцентра в Нижнем Тагиле и осужденных

Как сообщает следственный отдел Свердловской области СК РФ, первого беглеца отдел розыска смог задержать 24 декабря в столице Среднего Урала. Второго поймали в том же городе на следующий день. Третий был в руках правоохранителей в тот же день в Нижнем Тагиле. Сопротивляться задержанию осужденные не стали.