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Posted 25 декабря, 15:06

Published 25 декабря, 15:06

Modified 25 декабря, 15:44

Updated 25 декабря, 15:44

Правоохранители схватили сбежавших из исправцентра в Нижнем Тагиле и осужденных

Правоохранители схватили сбежавших из исправцентра в Нижнем Тагиле и осужденных

25 декабря 2024, 15:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Заключенные сбежали из исправцентра в Нижнем Тагиле
23 декабря из исправцентра ИК-12 в Нижнем Тагиле сбежали трое осужденных. Спустя два дня всех сбежавших задержали.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось схватить сбежавших из исправительного центра заключенных.

Как сообщает следственный отдел Свердловской области СК РФ, первого беглеца отдел розыска смог задержать 24 декабря в столице Среднего Урала. Второго поймали в том же городе на следующий день. Третий был в руках правоохранителей в тот же день в Нижнем Тагиле. Сопротивляться задержанию осужденные не стали.

Напомним, что сбежавшие были приговорены к принудительным работам в исправительном центре. Исправительный центр отличается от колонии. Здесь нарушители закона каждый день передвигаются без какой-либо охраны на работу, после чего возвращаются обратно. Точно также осужденные имеют право ходить в магазины, больницы или встречаться с близкими людьми.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ППС задержали сбежавшего заключенного в Челябинской области.

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