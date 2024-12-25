Росприроднадзор выяснил, что ЕВРАЗ НТМК передает ложные данные о выбросах и не только

Posted 25 декабря, 16:59
Published 25 декабря, 16:59
Modified 25 декабря, 17:01
Updated 25 декабря, 17:01
Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора провели проверку на одном из ведущих предприятий региона — АО «ЕВРАЗ НТМК».
В ходе визита на объект специалисты оценили состояние промышленных зон и мест складирования отходов. Совместно с экспертами ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» они отобрали пробы отходов, источников выбросов, а также сточных и природных вод для детального анализа.
Проверка показала ряд серьезных нарушений природоохранного законодательства РФ, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
Во-первых, предприятие обязано восстанавливать участки земли, где располагаются отходы, однако, предприятие этого не делало. Во-вторых, «ЕВРАЗ НТМК» загрязнял воздух в гораздо больших объемах, чем это разрешено.
Также выяснилось, что информация о количестве загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу, передавалась недостоверно. Кроме того, организация загрязняла не только воздух, но и сточные воды — были превышены допустимые пределы.
Росприроднадзор предписал устранить все нарушения. За исполнением обязательств будет следить ведомство. Юридическому лицу и ответственным за нарушения сотрудникам назначена административная ответственность.
Напомним, что ранее «ЕВРАЗ НТМК» получил штраф в размере 110 тысяч рублей за нарушения трудового законодательства.