Росприроднадзор выяснил, что ЕВРАЗ НТМК передает ложные данные о выбросах и не только

Росприроднадзор выявил нарушения в работе ЕВРАЗ НТМК

Росприроднадзор проверил АО «ЕВРАЗ НТМК» и выявил, что организация не восстанавливает земли, нарушает правила выбросов в воздух, а таже передает ложные данные о выбросах не только в атмосферу, но и в сточные воды.