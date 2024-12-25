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Posted 25 декабря, 16:59

Published 25 декабря, 16:59

Modified 25 декабря, 17:01

Updated 25 декабря, 17:01

Росприроднадзор выявил нарушения в работе ЕВРАЗ НТМК

Росприроднадзор выяснил, что ЕВРАЗ НТМК передает ложные данные о выбросах и не только

25 декабря 2024, 16:59
Фото: tagilcity.ru.

Росприроднадзор выявил нарушения в работе ЕВРАЗ НТМК

Росприроднадзор проверил АО «ЕВРАЗ НТМК» и выявил, что организация не восстанавливает земли, нарушает правила выбросов в воздух, а таже передает ложные данные о выбросах не только в атмосферу, но и в сточные воды.

Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора провели проверку на одном из ведущих предприятий региона — АО «ЕВРАЗ НТМК».

В ходе визита на объект специалисты оценили состояние промышленных зон и мест складирования отходов. Совместно с экспертами ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» они отобрали пробы отходов, источников выбросов, а также сточных и природных вод для детального анализа.

Проверка показала ряд серьезных нарушений природоохранного законодательства РФ, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Росприроднадзор проверит уровень выбросов на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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Во-первых, предприятие обязано восстанавливать участки земли, где располагаются отходы, однако, предприятие этого не делало. Во-вторых, «ЕВРАЗ НТМК» загрязнял воздух в гораздо больших объемах, чем это разрешено.

Также выяснилось, что информация о количестве загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу, передавалась недостоверно. Кроме того, организация загрязняла не только воздух, но и сточные воды — были превышены допустимые пределы.

Росприроднадзор предписал устранить все нарушения. За исполнением обязательств будет следить ведомство. Юридическому лицу и ответственным за нарушения сотрудникам назначена административная ответственность.

Напомним, что ранее «ЕВРАЗ НТМК» получил штраф в размере 110 тысяч рублей за нарушения трудового законодательства.

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