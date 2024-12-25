tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 08:08

Published 25 декабря, 08:08

Modified 25 декабря, 08:10

Updated 25 декабря, 08:10

«РСГ-Академическое» получил награду за реализацию программы «Пять шагов для городов»

«РСГ-Академическое» получил награду за реализацию программы «Пять шагов для городов»

25 декабря 2024, 08:08
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое».
Администрация города Екатеринбург наградила «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС» в Свердловской области) за активное участие в реализации всероссийской программы «Пять шагов для городов», направленной на развитие городов и повышение их привлекательности для молодежи.

В Академическом районе были реализованы несколько пунктов программы: высадка новых деревьев и организация субботников для очистки берегов реки Патрушихи. Застройщик также проводил различные фестивали и благоустройство территорий. Так, на набережной, между улицами Вильгельма де Геннина и Рябинина, были обустроены три аллеи для отдыха горожан.

Екатеринбург получил премию как «Лучший город миллионник» в силу того, что от нас было заявлено больше всего проектов, это означает высокую инициативность и активность наших горожан, — отметил исполняющий обязанности заместителя главы города Екатеринбург Алексей Предеин.
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»

Федеральная программа состоит из пяти шагов, которые фокусируются на одной из тем: жилые районы, экология, тактический урбанизм, городское здоровье и событийная программа города. Цель программы: позитивные и быстрые преобразования в городах, которые почувствует на себе каждая семья.

Наша компания поддержала программу «Пять шагов для городов» в том числе и потому, что мы увидели в этом прекрасную возможность улучшить Академический район. Мы уверены, что, создавая окружающую эстетику, мы способствуем тому, что жители района получают больше положительных эмоций, и в конечно итоге чувствуют себя более счастливыми, — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.
#Общество#Экология#Россия#Свердловская область#Благоустройство#Награда#Застройщик#Администрация екатеринбурга#Екатеринбург#Академический район#ГК "КОРТРОС"
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика