«РСГ-Академическое» получил награду за реализацию программы «Пять шагов для городов»

В Академическом районе были реализованы несколько пунктов программы: высадка новых деревьев и организация субботников для очистки берегов реки Патрушихи. Застройщик также проводил различные фестивали и благоустройство территорий. Так, на набережной, между улицами Вильгельма де Геннина и Рябинина, были обустроены три аллеи для отдыха горожан.