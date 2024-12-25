«РСГ-Академическое» получил награду за реализацию программы «Пять шагов для городов»

Posted 25 декабря, 08:08
Published 25 декабря, 08:08
Modified 25 декабря, 08:10
Updated 25 декабря, 08:10
В Академическом районе были реализованы несколько пунктов программы: высадка новых деревьев и организация субботников для очистки берегов реки Патрушихи. Застройщик также проводил различные фестивали и благоустройство территорий. Так, на набережной, между улицами Вильгельма де Геннина и Рябинина, были обустроены три аллеи для отдыха горожан.
Екатеринбург получил премию как «Лучший город миллионник» в силу того, что от нас было заявлено больше всего проектов, это означает высокую инициативность и активность наших горожан, — отметил исполняющий обязанности заместителя главы города Екатеринбург Алексей Предеин.
Федеральная программа состоит из пяти шагов, которые фокусируются на одной из тем: жилые районы, экология, тактический урбанизм, городское здоровье и событийная программа города. Цель программы: позитивные и быстрые преобразования в городах, которые почувствует на себе каждая семья.
Наша компания поддержала программу «Пять шагов для городов» в том числе и потому, что мы увидели в этом прекрасную возможность улучшить Академический район. Мы уверены, что, создавая окружающую эстетику, мы способствуем тому, что жители района получают больше положительных эмоций, и в конечно итоге чувствуют себя более счастливыми, — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.