Сальные полотенца окунули в этот раствор — достали белоснежную ткань: лайфхак из СССР

Posted 25 декабря, 12:59
Published 25 декабря, 12:59
Modified 25 декабря, 13:01
Updated 25 декабря, 13:01
Хозяйки в СССР нередко выводили пятна со старых засаленных полотенец с помощью порошка и силикатного клея. Существует несколько рецептов — предлагаем вашему вниманию два способа.
Налейте в таз три литра воды, добавьте столовую ложку порошка и столько же силикатного клея (купить его можно в любом магазине канцтоваров). Перемешивайте, пока раствор не станет однородным. Замочите полотенце примерно на 30 минут — этого времени достаточно для воздействия на загрязнение.
Прополощите полотенце, чтобы избавиться от остатков клея и запустите стирку при температуре 40-60 градусов. Таким способом можно справиться со свежими пятнами.
Этот метод стирки более трудоемкий, однако и результаты будут лучше — отойдут даже самые старые масляные пятна.
Состав раствора тот же, что и в предыдущем способе, однако теперь мы будем его кипятить.
Для кипячения белья используют металлический таз, ведро или большую кастрюлю. Оптимальным вариантом является выварка — кастрюля большого объема из нержавеющей стали или эмалированная, — такой совет дает портал «Хибины».
Полотенца погружают в раствор и кипятят на слабом огне около 30 минут. Затем их нужно ополоснуть чистой водой и постирать обычным способом в машинке.
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