Сальные полотенца окунули в этот раствор — достали белоснежную ткань: лайфхак из СССР

Налейте в таз три литра воды, добавьте столовую ложку порошка и столько же силикатного клея (купить его можно в любом магазине канцтоваров). Перемешивайте, пока раствор не станет однородным. Замочите полотенце примерно на 30 минут — этого времени достаточно для воздействия на загрязнение.