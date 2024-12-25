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Posted 25 декабря, 12:59

Published 25 декабря, 12:59

Modified 25 декабря, 13:01

Updated 25 декабря, 13:01

Сальные полотенца окунули в этот раствор — достали белоснежную ткань: лайфхак из СССР

Сальные полотенца окунули в этот раствор — достали белоснежную ткань: лайфхак из СССР

25 декабря 2024, 12:59
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Старые полотенца с желтыми пятнами, которые пали жертвой времени и небрежного ухода, нередко годами лежат в шкафу — выбросить их жалко, а использовать не хочется. Давайте попробуем реанимировать их способом, которым пользовались еще наши бабушки.

Хозяйки в СССР нередко выводили пятна со старых засаленных полотенец с помощью порошка и силикатного клея. Существует несколько рецептов — предлагаем вашему вниманию два способа.

Способ один: замачиваем, ждем, стираем

Налейте в таз три литра воды, добавьте столовую ложку порошка и столько же силикатного клея (купить его можно в любом магазине канцтоваров). Перемешивайте, пока раствор не станет однородным. Замочите полотенце примерно на 30 минут — этого времени достаточно для воздействия на загрязнение.

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Прополощите полотенце, чтобы избавиться от остатков клея и запустите стирку при температуре 40-60 градусов. Таким способом можно справиться со свежими пятнами.

Способ два: кипятим и стираем

Этот метод стирки более трудоемкий, однако и результаты будут лучше — отойдут даже самые старые масляные пятна.

Состав раствора тот же, что и в предыдущем способе, однако теперь мы будем его кипятить.

Для кипячения белья используют металлический таз, ведро или большую кастрюлю. Оптимальным вариантом является выварка — кастрюля большого объема из нержавеющей стали или эмалированная, — такой совет дает портал «Хибины».

Полотенца погружают в раствор и кипятят на слабом огне около 30 минут. Затем их нужно ополоснуть чистой водой и постирать обычным способом в машинке.

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