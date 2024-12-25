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Posted 25 декабря, 12:02

Published 25 декабря, 12:02

Modified 25 декабря, 13:15

Updated 25 декабря, 13:15

Названы эффективные способы для дозревания авокадо в домашних условиях

Самое жесткое авокадо дозревает за минуты: 3 проверенных способа от гуру кулинарии

25 декабря 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney.

Названы эффективные способы для дозревания авокадо в домашних условиях

Рубрика
Еда и напитки
За последнее десятилетие заморский плод авокадо завоевал свое место на наших кухнях и в наших сердцах. Этот фрукт используется для приготовления салатов и самых разных закусок. Но что делать, если вы купили жесткий и невкусный плод? Рассказываем, как быстро дозарить диковинку в домашних условиях.

Есть как минимум три метода который превратят «грецкий орех» в настоящую вкусняшку.

Метод с микроволновкой: быстрота и легкость

Проколите авокадо несколько раз вилкой, чтобы тепло распределялось равномерно. Оберните плод полиэтиленовой пленкой для сохранения влаги. Поместите авокадо в микроволновку на низкую мощность примерно на 30 секунд. Если оно осталось жестким, повторите процедуру еще раз.

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Духовка: медленнее, но надежнее

Предварительно разогрейте духовку до 90 градусов. Заверните авокадо в фольгу, чтобы плод равномерно прогревался. Положите завернутое авокадо на противень в духовку на 10-15 минут.

Газета: классика жанра

Заверните недозрелое авокадо в газету и положите его в сумку с бананами или яблоками. Эти фрукты выделяют этилен, который поможет авокадо дозреть быстрее. Оставьте пакет в теплом месте на день-два.

Если вы никуда не спешите, то можете просто оставить плод при комнатной температуре, так как при низких температурах в холодильнике авокадо будет дозревать очень долго.

Спелый авокадо должен таять во рту
Спелый авокадо должен таять во рту. Фото: Изображение Midjourney

Как выбрать спелый авокадо

Хороший, спелый плод должен быть не слишком твердым, без следов увядания и гнили. У зрелого авокадо темно-зеленая кожура и черенок, у неспелого ― ярко-зеленая кожура и зеленая плодоножка, — советует портал «Севастополь Медиа».

Если авокадо стало слишком мягким, попробуйте использовать его в коктейлях или соусах. Небольшие коричневые пятна, которые нередко можно увидеть на кожице, безопасны, но говорят о том, что плод перезрел.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Фрукты#Кулинария#Газета#Духовка#КЦ#Еда и напитки#Микроволновка#Авокадо
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