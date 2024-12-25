Самое жесткое авокадо дозревает за минуты: 3 проверенных способа от гуру кулинарии

Названы эффективные способы для дозревания авокадо в домашних условиях

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Метод с микроволновкой: быстрота и легкость Духовка: медленнее, но надежнее Газета: классика жанра Как выбрать спелый авокадо

За последнее десятилетие заморский плод авокадо завоевал свое место на наших кухнях и в наших сердцах. Этот фрукт используется для приготовления салатов и самых разных закусок. Но что делать, если вы купили жесткий и невкусный плод? Рассказываем, как быстро дозарить диковинку в домашних условиях.