Самое жесткое авокадо дозревает за минуты: 3 проверенных способа от гуру кулинарии

Posted 25 декабря, 12:02
Published 25 декабря, 12:02
Modified 25 декабря, 13:15
Updated 25 декабря, 13:15
Есть как минимум три метода который превратят «грецкий орех» в настоящую вкусняшку.
Проколите авокадо несколько раз вилкой, чтобы тепло распределялось равномерно. Оберните плод полиэтиленовой пленкой для сохранения влаги. Поместите авокадо в микроволновку на низкую мощность примерно на 30 секунд. Если оно осталось жестким, повторите процедуру еще раз.
Предварительно разогрейте духовку до 90 градусов. Заверните авокадо в фольгу, чтобы плод равномерно прогревался. Положите завернутое авокадо на противень в духовку на 10-15 минут.
Заверните недозрелое авокадо в газету и положите его в сумку с бананами или яблоками. Эти фрукты выделяют этилен, который поможет авокадо дозреть быстрее. Оставьте пакет в теплом месте на день-два.
Если вы никуда не спешите, то можете просто оставить плод при комнатной температуре, так как при низких температурах в холодильнике авокадо будет дозревать очень долго.
Хороший, спелый плод должен быть не слишком твердым, без следов увядания и гнили. У зрелого авокадо темно-зеленая кожура и черенок, у неспелого ― ярко-зеленая кожура и зеленая плодоножка, — советует портал «Севастополь Медиа».
Если авокадо стало слишком мягким, попробуйте использовать его в коктейлях или соусах. Небольшие коричневые пятна, которые нередко можно увидеть на кожице, безопасны, но говорят о том, что плод перезрел.
Ранее стало известно, что происходит с картофелем при хранении в холодильнике.