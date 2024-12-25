Семья из Нижнего Тагила взяла серебро на всероссийском семейном спортивном конкурсе

Posted 25 декабря, 13:56
Published 25 декабря, 13:56
Modified 25 декабря, 13:58
Updated 25 декабря, 13:58
Семья Бахтиных из Нижнего Тагила заняла второе место в номинации «Активные участники» первого Всероссийского конкурса «Самая спортивная семья России».
Семья активно занимается спортом, участвует в соревнованиях и конкурсах, а ранее уже стала победителем областного конкурса «Семья года», сообщается в группе ВКонтакте «Физкультура, спорт и молодежная политика НТ».
Напомним, тагильчанка Анастасия Тестоедова взяла «золото» на Первенстве мира.