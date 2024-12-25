tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 13:56

Published 25 декабря, 13:56

Modified 25 декабря, 13:58

Updated 25 декабря, 13:58

Семья из Нижнего Тагила взяла серебро на всероссийском семейном спортивном конкурсе

Семья из Нижнего Тагила взяла серебро на всероссийском семейном спортивном конкурсе

25 декабря 2024, 13:56
Фото: Изображение Midjourney.
Семья из Нижнего Тагила стала серебряным призером всероссийского конкурса «Самая спортивная семья России».

Семья Бахтиных из Нижнего Тагила заняла второе место в номинации «Активные участники» первого Всероссийского конкурса «Самая спортивная семья России».

Семья активно занимается спортом, участвует в соревнованиях и конкурсах, а ранее уже стала победителем областного конкурса «Семья года», сообщается в группе ВКонтакте «Физкультура, спорт и молодежная политика НТ».

Напомним, тагильчанка Анастасия Тестоедова взяла «золото» на Первенстве мира.

Юные тагильские борцы взяли золото и серебро на всероссийском турнире
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Конкурс#Спортсмены#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика