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Posted 25 декабря, 11:40

Published 25 декабря, 11:40

Modified 25 декабря, 11:42

Updated 25 декабря, 11:42

Схема оплаты за проезд в автобусах изменится в Нижнем Тагиле с 1 января 2025 года

Схема оплаты за проезд в автобусах изменится в Нижнем Тагиле с 1 января 2025 года

25 декабря 2024, 11:40
Фото: tagilcity.ru.
С 1 января 2025 года жителям Нижнего Тагила придется платить за проезд в городских автобусах при посадке, а не при выходе.

Нововведения связаны с соблюдением правил безопасности на дорогах. На сегодняшний день водителям приходится отвлекаться от управления транспортом, чтобы принимать деньги от пассажиров. А чтобы не возникало спорных и конфликтных ситуаций, билет необходимо сохранять до выхода из автобуса.

Однако тагильчане боятся, что при новой схеме могут возникнуть проблемы: посадка в транспорт будет очень долгой. Кроме того, при оплате безналичным способом, водителю в любом случает придется отвлекаться: отрывать билеты из терминала и отдавать пассажирам.

Входные терминалы, которые прикреплены к вертикальным стойкам, чеки не выдают. Или будут новые? — интересуется подписчица паблика «Тагильский трамвай» ВКонтакте.

На предприятии сообщили, что в любом случае билет в электронном виде приходит в личный кабинет пассажира.

Также объявления о новой схеме проезда появились и в автобусах частных перевозчиков Нижнего Тагила.

Думаю, что это не очень удобно. Если люди заходят через переднюю дверь, то на высадку в любом случае надо открывать заднюю. В такой толпе при желании будет легко сесть в автобус сзади и проехать бесплатно, — считает подписчица редакции TagilCity.ru Ирина.

Напомним, что новый автобусный маршрут №77 планируют запустить в Нижнем Тагиле с 9 января 2025 года.

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