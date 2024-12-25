Схема оплаты за проезд в автобусах изменится в Нижнем Тагиле с 1 января 2025 года

Нововведения связаны с соблюдением правил безопасности на дорогах. На сегодняшний день водителям приходится отвлекаться от управления транспортом, чтобы принимать деньги от пассажиров. А чтобы не возникало спорных и конфликтных ситуаций, билет необходимо сохранять до выхода из автобуса.