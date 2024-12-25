Спасатели из Нижнего Тагила получили памятные знаки «За доброе сердце»

Posted 25 декабря, 15:08
Published 25 декабря, 15:08
Modified 25 декабря, 15:10
Updated 25 декабря, 15:10
Вручение наград прошло в торжественной обстановке.
Сегодня, вручая эти знаки и пожимая руки спасателям, я старался найти слова, которые хоть немного смогли бы отразить благодарность за их сложную и нелегкую работу в те дни. Эти люди, не считаясь с усталостью, погодными условиями и окружающей обстановкой, по-настоящему качественно исполняли свой долг. Они спасали людей. Несмотря на весь ужас происходящего, они профессионально выполнили свою работу. Меня особенно удивило, что среди спасателей я увидел женщин, которые скромно стояли и смущались при вручении им знаков, — подчеркнул Алексей Свалов.
Депутат также добавил, что его переполняли эмоции, поскольку та работа, которую выполнили спасатели, позволит многим людям в этом году встретить Новый год, обнять своих близких и родных, порадоваться жизни:
От всех нас вам низкий поклон, уважение и пожелание, чтобы мы с вами встречались по каким-то добрым поводам.
Напомним, за спасение жителей обрушившегося дома боролись все чрезвычайные подразделения города и просто неравнодушные люди. В благодарность за их труд Владислав Пинаев учредил специальные нагрудные знаки, которых были удостоены 163 тагильчанина, сообщает пресс-служба администрации города:
Это не просто памятный знак — это признание значимости и важности вашей работы, самоотверженности и ответственности при принятии и исполнении решений. Это знак отличия за ваше доброе сердце.