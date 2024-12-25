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Posted 25 декабря, 15:08

Published 25 декабря, 15:08

Modified 25 декабря, 15:10

Updated 25 декабря, 15:10

Спасатели из Нижнего Тагила получили памятные знаки «За доброе сердце»

Спасатели из Нижнего Тагила получили памятные знаки «За доброе сердце»

25 декабря 2024, 15:08
Фото: Телеграм-канал «Свалов пишет…».
25 декабря в преддверии Дня спасателя глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев и депутат ЗакСО Свердловской области Алексей Свалов вручили памятные знаки «За доброе сердце» специалистам, участвующим в разборе завалов жилого дома и поиске людей на улице Сибирской после трагедии 1 августа 2024 года.

Вручение наград прошло в торжественной обстановке.

Сегодня, вручая эти знаки и пожимая руки спасателям, я старался найти слова, которые хоть немного смогли бы отразить благодарность за их сложную и нелегкую работу в те дни. Эти люди, не считаясь с усталостью, погодными условиями и окружающей обстановкой, по-настоящему качественно исполняли свой долг. Они спасали людей. Несмотря на весь ужас происходящего, они профессионально выполнили свою работу. Меня особенно удивило, что среди спасателей я увидел женщин, которые скромно стояли и смущались при вручении им знаков, — подчеркнул Алексей Свалов.
Фото: Телеграм-канал «Свалов пишет…»

Депутат также добавил, что его переполняли эмоции, поскольку та работа, которую выполнили спасатели, позволит многим людям в этом году встретить Новый год, обнять своих близких и родных, порадоваться жизни:

От всех нас вам низкий поклон, уважение и пожелание, чтобы мы с вами встречались по каким-то добрым поводам.

Напомним, за спасение жителей обрушившегося дома боролись все чрезвычайные подразделения города и просто неравнодушные люди. В благодарность за их труд Владислав Пинаев учредил специальные нагрудные знаки, которых были удостоены 163 тагильчанина, сообщает пресс-служба администрации города:

Это не просто памятный знак — это признание значимости и важности вашей работы, самоотверженности и ответственности при принятии и исполнении решений. Это знак отличия за ваше доброе сердце.
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Спасатели#Владислав Пинаев#Награды#Трагедия#День спасателя#Екатеринбург#Алексей Свалов
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