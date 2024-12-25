Стали известны подробности нападения ученика гимназии в Екатеринбурге на сверстников

Posted 25 декабря, 05:22
Published 25 декабря, 05:22
Modified 25 декабря, 05:25
Updated 25 декабря, 05:25
По словам отца одного из пострадавших детей, школьник избил ее сына и его друга, когда те шли по улице. В результате мальчики получили раны и ушибы, пишет Е1.
Кроме того, известно, что злоумышленник поставил на колени восьмилетнего мальчика и заставил его извиняться, а затем стал его бить. В ПДН проводится проверка по факту данных происшествий.
Напомним, проверку также начали в районном Следственном комитете.