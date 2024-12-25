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Posted 25 декабря, 05:22

Published 25 декабря, 05:22

Modified 25 декабря, 05:25

Updated 25 декабря, 05:25

Стали известны подробности нападения ученика гимназии в Екатеринбурге на сверстников

Стали известны подробности нападения ученика гимназии в Екатеринбурге на сверстников

25 декабря 2024, 05:22
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге ученик пятого класса одной из гимназий напал на трех сверстников и заставил их извиняться.

По словам отца одного из пострадавших детей, школьник избил ее сына и его друга, когда те шли по улице. В результате мальчики получили раны и ушибы, пишет Е1.

Кроме того, известно, что злоумышленник поставил на колени восьмилетнего мальчика и заставил его извиняться, а затем стал его бить. В ПДН проводится проверка по факту данных происшествий.

Напомним, проверку также начали в районном Следственном комитете.

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