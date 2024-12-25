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Posted 25 декабря, 11:58

Published 25 декабря, 11:58

Modified 25 декабря, 12:00

Updated 25 декабря, 12:00

Суд заставил руководство детского сада в Туринске сделать ремонт

Суд заставил руководство детского сада в Туринске сделать ремонт

25 декабря 2024, 11:58
Фото: 1MI.
Администрация детского сада №2 в Туринске по решению суда сделала ремонт в учреждении.

Прокуратура во время проверки в дошкольном учреждении выявила многочисленные нарушения в обстановке и техническом оборудовании, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В связи с этим в суд был направлен иск об устранении найденных нарушений. Суд, рассмотрев обращение, удовлетворил требование.

В садике вскоре заменили пластиковые окна, отремонтировали прачечную и пищеблок, установили теплый пол, пожарную сигнализацию, оборудование для очистки воды, а также поставили новую мебель.

Напомним, директора библиотеки в Камышлове оштрафовали за закупку компьютерной техники плохого качества.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Прокуратура#Суд#Ремонт#Туринск#Нарушения#Пищеблок#Пластиковые окна#Екатеринбург#Пожарная сигнализация#Детский сад
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