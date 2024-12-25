Суд заставил руководство детского сада в Туринске сделать ремонт

Posted 25 декабря, 11:58
Published 25 декабря, 11:58
Modified 25 декабря, 12:00
Updated 25 декабря, 12:00
Прокуратура во время проверки в дошкольном учреждении выявила многочисленные нарушения в обстановке и техническом оборудовании, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
В связи с этим в суд был направлен иск об устранении найденных нарушений. Суд, рассмотрев обращение, удовлетворил требование.
В садике вскоре заменили пластиковые окна, отремонтировали прачечную и пищеблок, установили теплый пол, пожарную сигнализацию, оборудование для очистки воды, а также поставили новую мебель.
Напомним, директора библиотеки в Камышлове оштрафовали за закупку компьютерной техники плохого качества.