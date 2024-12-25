tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 11:52

Published 25 декабря, 11:52

Modified 25 декабря, 11:54

Updated 25 декабря, 11:54

Свердловчане обвинили в инфляции дожди

Свердловчане обвинили в инфляции дожди

25 декабря 2024, 11:52
Фото: 1MI.
Аналитики из Свердловской области вычислили виновного в инфляции в регионе. Ее разогнали обильные дожди.

Специалисты Уральского ГУ Банка России провели собственное исследование и выяснили, что инфляция в регионе ускорилась из-за дождей. Обильные осадки привели к потере урожая летом 2024 года.

Кроме того, по мнению аналитиков, молочка в цене выросла из-за высоких затрат на логистику и упаковку. А импортные товары подорожали из-за колебания курса доллара и ослабление рубля, пишет ЕАН.

Напомним, годовая инфляция в Свердловской области разогналась в июне до 8,5%.

«Зарплаты россиян выросли на 9%». Владимир Путин назвал цифры по инфляции и доходам
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Урожай#Инфляция#Дожди#Екатеринбург#Урожайность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика