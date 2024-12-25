Свердловчане обвинили в инфляции дожди

Posted 25 декабря, 11:52
Published 25 декабря, 11:52
Modified 25 декабря, 11:54
Updated 25 декабря, 11:54
Специалисты Уральского ГУ Банка России провели собственное исследование и выяснили, что инфляция в регионе ускорилась из-за дождей. Обильные осадки привели к потере урожая летом 2024 года.
Кроме того, по мнению аналитиков, молочка в цене выросла из-за высоких затрат на логистику и упаковку. А импортные товары подорожали из-за колебания курса доллара и ослабление рубля, пишет ЕАН.
Напомним, годовая инфляция в Свердловской области разогналась в июне до 8,5%.