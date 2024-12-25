Свердловчанин с группой лиц собирался взорвать топ-менеджера оборонного предприятия

Группа людей, среди которых свердловчанин и несколько лиц, не достигших 18 лет, собиралась взорвать топ-менеджера оборонного предприятия прямо в его машине в Подмосковье. Однако, сделать задуманного им не удалось — сотрудники ФСБ задержали их.