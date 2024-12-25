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Posted 25 декабря, 16:26

Published 25 декабря, 16:26

Modified 25 декабря, 16:28

Updated 25 декабря, 16:28

Сотрудники ФСБ задержали свердловчанина-террориста

Свердловчанин с группой лиц собирался взорвать топ-менеджера оборонного предприятия

25 декабря 2024, 16:26
Фото: 1MI.

Сотрудники ФСБ задержали свердловчанина-террориста

Группировка из 7 человек из разных регионов России, в том числе из Свердловской области, готовили теракт в Подмосковье. Их планы нарушили силовики, сейчас задержанные дали признательные показания.

Группа людей, среди которых свердловчанин и несколько лиц, не достигших 18 лет, собиралась взорвать топ-менеджера оборонного предприятия прямо в его машине в Подмосковье. Однако, сделать задуманного им не удалось — сотрудники ФСБ задержали их.

Группировка установила слежку за машиной, на которой передвигался топ-менеджер, а также самостоятельно создала детонатор. Слежку проводили несовершеннолетние участники преступления. Далее они установили взрывчатку под автомобиль. Сотрудникам ФСБ удалось устранить опасность и обезвредить транспорт.

Сотрудники ФСБ задержали в Свердловской области человека, который, предположительно, готовил теракт. Всего задержали 7 человек в разных областях России, сообщается в ФСБ.

После задержания злоумышленников выяснилось, что теракт планировался под руководством Украинских спецслужб, с которыми участники группировки общались в социальных сетях. За взрыв автомобиля с его владельцем внутри нарушителям закона пообещали 1 млн рублей.

В данный момент уже возбуждено уголовное дело за покушение на совершение террористического акта группой лиц. Срок, который могут получить террористы — до 20 лет.

Напомним, что ранее в Подмосковье задержали двоих жителей Нижнего Тагила, планировавших теракт.

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