Свердловчанин с группой лиц собирался взорвать топ-менеджера оборонного предприятия

Posted 25 декабря, 16:26
Published 25 декабря, 16:26
Modified 25 декабря, 16:28
Updated 25 декабря, 16:28
Группа людей, среди которых свердловчанин и несколько лиц, не достигших 18 лет, собиралась взорвать топ-менеджера оборонного предприятия прямо в его машине в Подмосковье. Однако, сделать задуманного им не удалось — сотрудники ФСБ задержали их.
Группировка установила слежку за машиной, на которой передвигался топ-менеджер, а также самостоятельно создала детонатор. Слежку проводили несовершеннолетние участники преступления. Далее они установили взрывчатку под автомобиль. Сотрудникам ФСБ удалось устранить опасность и обезвредить транспорт.
Сотрудники ФСБ задержали в Свердловской области человека, который, предположительно, готовил теракт. Всего задержали 7 человек в разных областях России, сообщается в ФСБ.
После задержания злоумышленников выяснилось, что теракт планировался под руководством Украинских спецслужб, с которыми участники группировки общались в социальных сетях. За взрыв автомобиля с его владельцем внутри нарушителям закона пообещали 1 млн рублей.
В данный момент уже возбуждено уголовное дело за покушение на совершение террористического акта группой лиц. Срок, который могут получить террористы — до 20 лет.
Напомним, что ранее в Подмосковье задержали двоих жителей Нижнего Тагила, планировавших теракт.