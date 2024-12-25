Свердловский суд приговорил к уголовному сроку женщину, ударившую сожителя ножом

Posted 25 декабря, 10:17
Published 25 декабря, 10:17
Modified 25 декабря, 10:19
Updated 25 декабря, 10:19
Жительницу Верхней Пышмы приговорили к уголовному сроку за нанесение тяжкого вреда здоровью. Приговор суда — 4 года 11 месяцев.
В ходе расследования выяснилось, что 54-летняя подсудимая в начале мая 2023 года во время конфликта со своим сожителем после употребления алкогольных напитков ударила его ножом в брюшную полость, но, осознав содеянное, сразу начала оказывать ему помощь и позвонила родственнику с просьбой вызвать скорую помощь.
Пострадавшего мужчину увезли в больницу, однако медики спасти раненого не смогли.
Старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга сообщил, что по итогам расследования уголовное дело передали в суд. Начальник пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых рассказал, что сначала расследованием занималась полиция, но после смерти пострадавшего дело было передано следователям.
Ранее сообщалось о задержании в Екатеринбурге преступной группировки с оружием.