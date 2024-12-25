tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 10:17

Published 25 декабря, 10:17

Modified 25 декабря, 10:19

Updated 25 декабря, 10:19

В Свердловской области женщина, ударившая ножом в живот сожителя, получила срок

Свердловский суд приговорил к уголовному сроку женщину, ударившую сожителя ножом

25 декабря 2024, 10:17
Фото: 1MI.

В Свердловской области женщина, ударившая ножом в живот сожителя, получила срок

Пострадавшего увезли в больницу, но мужчина умер на следующий день.

Жительницу Верхней Пышмы приговорили к уголовному сроку за нанесение тяжкого вреда здоровью. Приговор суда — 4 года 11 месяцев.

В ходе расследования выяснилось, что 54-летняя подсудимая в начале мая 2023 года во время конфликта со своим сожителем после употребления алкогольных напитков ударила его ножом в брюшную полость, но, осознав содеянное, сразу начала оказывать ему помощь и позвонила родственнику с просьбой вызвать скорую помощь.

Пострадавшего мужчину увезли в больницу, однако медики спасти раненого не смогли.

Старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга сообщил, что по итогам расследования уголовное дело передали в суд. Начальник пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых рассказал, что сначала расследованием занималась полиция, но после смерти пострадавшего дело было передано следователям.

Ранее сообщалось о задержании в Екатеринбурге преступной группировки с оружием.

Читайте также:
Апелляционный суд Свердловской области оставил Шилиманова в колонииВ Екатеринбурге осудили мошенницу, получавшую деньги на несуществующих детейВ Екатеринбурге суд отказал вьетнамцу в возврате праха родственника на родину
Жителя Верхней Пышмы суд отправил лечиться после убийства отца
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Обвинительный приговор#Приговор#Преступление#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика