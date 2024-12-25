Свердловский суд приговорил к уголовному сроку женщину, ударившую сожителя ножом

В ходе расследования выяснилось, что 54-летняя подсудимая в начале мая 2023 года во время конфликта со своим сожителем после употребления алкогольных напитков ударила его ножом в брюшную полость, но, осознав содеянное, сразу начала оказывать ему помощь и позвонила родственнику с просьбой вызвать скорую помощь.