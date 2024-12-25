tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 12:25

Published 25 декабря, 12:25

Modified 25 декабря, 12:27

Updated 25 декабря, 12:27

Три частных дома сгорели в Нижнем Тагиле перед Новым годом

Три частных дома сгорели в Нижнем Тагиле перед Новым годом

25 декабря 2024, 12:25
Фото: tagilcity.ru.
Днем 25 декабря 2024 года на Вагонке в Нижнем Тагиле произошел крупный пожар — загорелись сразу три частных дома.

О возгорании сообщили подписчики редакции TagilCity.ru, которые увидели языки пламени и клубы дыма. Горят три частных жилых дома на улице Белинского: № 27, 29 и 31.

Общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Удалось спасти ребенка. Предварительно, никто не пострадал. Огонь уже локализован, работа продолжается, — прокомментировали ЧП журналисту TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.
Пожар на Белинского в Нижнем Тагиле
Пожар на Белинского в Нижнем Тагиле
Пожар на Белинского в Нижнем Тагиле
Пожар на Белинского в Нижнем Тагиле
Пожар на Белинского в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Перед Новым годом такое происшествие стало ударом для жильцов. В соцсетях неравнодушные тагильчане уже спрашивают о месте сбора гуманитарной помощи для пострадавших.

А 21 декабря в Нижнем Тагиле сгорела квартира на улице Высокогорской.

Автобус с детьми сгорел на трассе под Екатеринбургом
Узнать подробнее
Читайте также:
Карма или случайность: в Екатеринбурге сгорел мужчина с любовницейЧастный дом и квартира в многоэтажке сгорели в Нижнем Тагиле и ГГО за суткиДва автомобиля сгорели в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ребенок#Пожар#Огонь#Спасение#Дом#ЧП#Тушение#18+#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика