Три частных дома сгорели в Нижнем Тагиле перед Новым годом

Posted 25 декабря, 12:25
Published 25 декабря, 12:25
Modified 25 декабря, 12:27
Updated 25 декабря, 12:27
О возгорании сообщили подписчики редакции TagilCity.ru, которые увидели языки пламени и клубы дыма. Горят три частных жилых дома на улице Белинского: № 27, 29 и 31.
Общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Удалось спасти ребенка. Предварительно, никто не пострадал. Огонь уже локализован, работа продолжается, — прокомментировали ЧП журналисту TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.
Перед Новым годом такое происшествие стало ударом для жильцов. В соцсетях неравнодушные тагильчане уже спрашивают о месте сбора гуманитарной помощи для пострадавших.
А 21 декабря в Нижнем Тагиле сгорела квартира на улице Высокогорской.