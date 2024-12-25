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Posted 25 декабря, 05:49

Published 25 декабря, 05:49

Modified 25 декабря, 05:51

Updated 25 декабря, 05:51

В Екатеринбурге под видом клининга открыли рабочий дом в жилом доме

В Екатеринбурге под видом клининга открыли рабочий дом в жилом доме

25 декабря 2024, 05:49
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге в жилом доме на Вторчермете повесили фейковую вывеску «Клининг» и поселили рабочих, которые устраивают шум и антисанитарию.

По словам местных жителей, в помещениях живет по 20 человек. Вне работы они устраивают шум во дворе, из-за чего жильцам пришлось убрать скамейки, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

Кроме того, повсюду около дома валяются бутылки и использованные шприцы, а по жилому зданию ползают тараканы. А якобы клининговой компании на самом деле не существует.

Если к ним постучаться и заказать уборку, человеку дадут визитку, на которой указан номер телефона «надзирателя», ежедневно увозящего людей на стройку. Жильцы обращались в полицию, однако состава преступления правоохранители не увидели.

Напомним, в Екатеринбурге жители многоэтажного дома пожаловались на незаконный хостел, устроенный в здании.

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