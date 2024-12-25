В Екатеринбурге под видом клининга открыли рабочий дом в жилом доме

Posted 25 декабря, 05:49
Published 25 декабря, 05:49
Modified 25 декабря, 05:51
Updated 25 декабря, 05:51
По словам местных жителей, в помещениях живет по 20 человек. Вне работы они устраивают шум во дворе, из-за чего жильцам пришлось убрать скамейки, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
Кроме того, повсюду около дома валяются бутылки и использованные шприцы, а по жилому зданию ползают тараканы. А якобы клининговой компании на самом деле не существует.
Если к ним постучаться и заказать уборку, человеку дадут визитку, на которой указан номер телефона «надзирателя», ежедневно увозящего людей на стройку. Жильцы обращались в полицию, однако состава преступления правоохранители не увидели.
Напомним, в Екатеринбурге жители многоэтажного дома пожаловались на незаконный хостел, устроенный в здании.