В Екатеринбурге театр Музкомедии оцепили из-за подозрительного самоката

Posted 25 декабря, 09:58
Published 25 декабря, 09:58
Modified 25 декабря, 10:00
Updated 25 декабря, 10:00
Одна из зрительниц приехала в театр на необычном самокате. Местная охрана еще не привыкла к обычным самокатам, а здесь был нестандартный — складной. Охране показался данный транспорт подозрительным и они вызвали полицию.
Силовики во время представления оцепили здание и проверили самокат на безопасность. Зрителям пришлось подождать некоторое время после окончания спектакля, прежде чем их выпустили из здания, пишет Ural Mash.
Напомним, спектакль Молодежного театра в Нижнем Тагиле попал на Фестиваль театров малых городов.