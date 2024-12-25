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Posted 25 декабря, 09:58

Published 25 декабря, 09:58

Modified 25 декабря, 10:00

Updated 25 декабря, 10:00

В Екатеринбурге театр Музкомедии оцепили из-за подозрительного самоката

В Екатеринбурге театр Музкомедии оцепили из-за подозрительного самоката

25 декабря 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбурженка приехала в театр на необычном самокате и переполошила весь город.

Одна из зрительниц приехала в театр на необычном самокате. Местная охрана еще не привыкла к обычным самокатам, а здесь был нестандартный — складной. Охране показался данный транспорт подозрительным и они вызвали полицию.

Силовики во время представления оцепили здание и проверили самокат на безопасность. Зрителям пришлось подождать некоторое время после окончания спектакля, прежде чем их выпустили из здания, пишет Ural Mash.

Напомним, спектакль Молодежного театра в Нижнем Тагиле попал на Фестиваль театров малых городов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Театр#Екатеринбург#Инцидент
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