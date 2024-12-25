В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово изъяты редкие кораллы

Posted 25 декабря, 12:31
Published 25 декабря, 12:31
Modified 25 декабря, 12:33
Updated 25 декабря, 12:33
В екатеринбургском аэропорту у 49-летней пассажирки рейса Дубай — Екатеринбург обнаружены 12 кораллов, которые она везла без необходимых документов. По заключению экспертизы, кораллы относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения.
На пассажирку составлены административные протоколы, ей грозит штраф и конфискация кораллов. Для провоза подобных товаров надо оформлять сертификаты CITESУ, рассказали в уральском таможенном управлении.
Ранее сообщалось, что пьяный житель Ижевска устроил дебош в аэропорту Кольцово.