В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово изъяты редкие кораллы

В екатеринбургском аэропорту у 49-летней пассажирки рейса Дубай — Екатеринбург обнаружены 12 кораллов, которые она везла без необходимых документов. По заключению экспертизы, кораллы относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения.