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Posted 25 декабря, 12:31

Published 25 декабря, 12:31

Modified 25 декабря, 12:33

Updated 25 декабря, 12:33

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово изъяты редкие кораллы

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово изъяты редкие кораллы

25 декабря 2024, 12:31
Фото: 1MI.
В аэропорту Кольцово изъяты редкие кораллы у пассажирки рейса из Дубая.

В екатеринбургском аэропорту у 49-летней пассажирки рейса Дубай — Екатеринбург обнаружены 12 кораллов, которые она везла без необходимых документов. По заключению экспертизы, кораллы относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения.

На пассажирку составлены административные протоколы, ей грозит штраф и конфискация кораллов. Для провоза подобных товаров надо оформлять сертификаты CITESУ, рассказали в уральском таможенном управлении.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Ижевска устроил дебош в аэропорту Кольцово.

Росгвардия приехала в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Екатеринбург#Инцидент
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