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Posted 25 декабря, 09:45

Published 25 декабря, 09:45

Modified 25 декабря, 09:47

Updated 25 декабря, 09:47

В Казахстане упал самолет с россиянами на борту

В Казахстане упал пассажирский самолет, на борту были россияне

25 декабря 2024, 09:45
Фото: 1MI.

В Казахстане упал самолет с россиянами на борту

Судно летело в Чечню из Баку. Есть погибшие и пострадавшие.

Сегодня, 25 декабря, около половины 10 утра в Казахстане в районе Актау при посадке рухнул пассажирский лайнер J2 8243 Azerbaijan Airlines. Пилоты приняли решение о посадке после подачи сигнала бедствия: причиной стало столкновение судна с птицами. Рейс летел из Баку в Грозный.

За час до трагедии экипаж подал сигнал бедствия. Во время соприкосновения воздушного судна с землей произошел взрыв. Казахские СМИ пишут о взрыве баллона внутри лайнера.

По последним данным на 12:30 по московскому времени СМИ сообщают о 28 выживших пассажирах. При этом, по неподтвержденной информации, оба пилота погибли. 9 человек госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии. Среди пассажиров были дети, известно, что троих увезли в больницу, пишет телеграм-канал «SHOT».

Фото: РИА Новости

На борту находились 16 граждан России, 37 азербайджанцев, а также 6 граждан Казахстана и 3 — Киргизии. Всего в самолете летели 69 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже выразил соболзенования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось о задержке рейсов из Екатеринбурга из-за дронов.

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