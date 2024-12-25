В Казахстане упал пассажирский самолет, на борту были россияне

По последним данным на 12:30 по московскому времени СМИ сообщают о 28 выживших пассажирах. При этом, по неподтвержденной информации, оба пилота погибли. 9 человек госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии. Среди пассажиров были дети, известно, что троих увезли в больницу, пишет телеграм-канал «SHOT».