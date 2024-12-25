В Казахстане упал пассажирский самолет, на борту были россияне

Posted 25 декабря, 09:45
Published 25 декабря, 09:45
Modified 25 декабря, 09:47
Updated 25 декабря, 09:47
Сегодня, 25 декабря, около половины 10 утра в Казахстане в районе Актау при посадке рухнул пассажирский лайнер J2 8243 Azerbaijan Airlines. Пилоты приняли решение о посадке после подачи сигнала бедствия: причиной стало столкновение судна с птицами. Рейс летел из Баку в Грозный.
За час до трагедии экипаж подал сигнал бедствия. Во время соприкосновения воздушного судна с землей произошел взрыв. Казахские СМИ пишут о взрыве баллона внутри лайнера.
По последним данным на 12:30 по московскому времени СМИ сообщают о 28 выживших пассажирах. При этом, по неподтвержденной информации, оба пилота погибли. 9 человек госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии. Среди пассажиров были дети, известно, что троих увезли в больницу, пишет телеграм-канал «SHOT».
На борту находились 16 граждан России, 37 азербайджанцев, а также 6 граждан Казахстана и 3 — Киргизии. Всего в самолете летели 69 человек.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже выразил соболзенования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее сообщалось о задержке рейсов из Екатеринбурга из-за дронов.