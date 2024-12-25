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Posted 25 декабря, 04:33

Published 25 декабря, 04:33

Modified 25 декабря, 04:35

Updated 25 декабря, 04:35

В Минздраве Свердловской области опровергли дефицит медиков скорой помощи

В Минздраве Свердловской области опровергли дефицит медиков скорой помощи

25 декабря 2024, 04:33
Фото: 1MI.
В Минздраве Свердловской области рассказали о количестве сотрудников скорой помощи и зарплате медиков в Екатеринбурге. Зарплаты средних медработников и водителей скорой увеличились на 20% в 2024 году.

Согласно официальным данным, у среднего медицинского персонала в Екатеринбурге заработок в 2024 году составил 84 тысячи рублей, водители же получают 71 тысячу рублей, рассказали Ура.ру в СО «ССМП».

Кроме того, экстренная служба обеспечена запасным служебным транспортом, а перед выездами машины проходят техконтроль, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

При этом установленной нормы, обеспечивающей местных жителей бригадами, в области нет. На станции сейчас действует 114 бригад. Кроме того, по словам руководства СМП, нехватки сотрудников сейчас не наблюдается.

Напомним, врачи скорой помощи в Екатеринбурге пожаловались на то, что служебные машины находятся в аварийном состоянии.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Скорая помощь#Минздрав#Сотрудники#Зарплаты#Медики#Бригада#Екатеринбург
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