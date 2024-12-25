В Минздраве Свердловской области опровергли дефицит медиков скорой помощи

Posted 25 декабря, 04:33
Published 25 декабря, 04:33
Modified 25 декабря, 04:35
Updated 25 декабря, 04:35
Согласно официальным данным, у среднего медицинского персонала в Екатеринбурге заработок в 2024 году составил 84 тысячи рублей, водители же получают 71 тысячу рублей, рассказали Ура.ру в СО «ССМП».
Кроме того, экстренная служба обеспечена запасным служебным транспортом, а перед выездами машины проходят техконтроль, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.
При этом установленной нормы, обеспечивающей местных жителей бригадами, в области нет. На станции сейчас действует 114 бригад. Кроме того, по словам руководства СМП, нехватки сотрудников сейчас не наблюдается.
Напомним, врачи скорой помощи в Екатеринбурге пожаловались на то, что служебные машины находятся в аварийном состоянии.