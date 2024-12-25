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Posted 25 декабря, 12:39

Published 25 декабря, 12:39

Modified 25 декабря, 12:41

Updated 25 декабря, 12:41

В Нижнем Тагиле правоохранители заинтересовались случаем нападения собаки на детей

В Нижнем Тагиле правоохранители заинтересовались случаем нападения собаки на детей

25 декабря 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney.
Следователи Нижнего Тагила проводят проверку по факту нападения собаки на детей.

В Нижнем Тагиле сотрудники Следственного комитета заинтересовались случаем нападения на детей бродячей собаки. Правоохранители проводят проверку.

Жалобы на бездомных псов в Северном поселке городского округа уже поступали от жителей и раньше, но никаких мер ответственные лица не приняли. Недавно одна из собак напала на двоих детей и покусала обоих. Животное отогнал случайный очевидец, сообщает Управление СК региона.

Следователи оценят ситуацию в рамках процессуальной проверки, после чего будут приняты необходимые меры.

Ранее сообщалось о планах строительства в Нижнем Тагиле дополнительных площадок для выгула собак.

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#Александра Никитская#Нижний Тагил#Дети#Отлов собак#Пострадавшие#Бездомные животные#Екатеринбург#Инцидент
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