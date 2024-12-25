В Нижнем Тагиле правоохранители заинтересовались случаем нападения собаки на детей

Жалобы на бездомных псов в Северном поселке городского округа уже поступали от жителей и раньше, но никаких мер ответственные лица не приняли. Недавно одна из собак напала на двоих детей и покусала обоих. Животное отогнал случайный очевидец, сообщает Управление СК региона.