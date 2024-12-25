В Нижнем Тагиле правоохранители заинтересовались случаем нападения собаки на детей

Posted 25 декабря, 12:39
Published 25 декабря, 12:39
Modified 25 декабря, 12:41
Updated 25 декабря, 12:41
В Нижнем Тагиле сотрудники Следственного комитета заинтересовались случаем нападения на детей бродячей собаки. Правоохранители проводят проверку.
Жалобы на бездомных псов в Северном поселке городского округа уже поступали от жителей и раньше, но никаких мер ответственные лица не приняли. Недавно одна из собак напала на двоих детей и покусала обоих. Животное отогнал случайный очевидец, сообщает Управление СК региона.
Следователи оценят ситуацию в рамках процессуальной проверки, после чего будут приняты необходимые меры.
Ранее сообщалось о планах строительства в Нижнем Тагиле дополнительных площадок для выгула собак.