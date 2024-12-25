В Нижнем Тагиле возведут новую котельную

Posted 25 декабря, 11:55
Published 25 декабря, 11:55
Modified 25 декабря, 11:57
Updated 25 декабря, 11:57
В Нижнем Тагиле указом главы Свердловской области будут выделены средства на строительство котельной. Блочно-модульный объект газовой инфраструктуры обойдется бюджету в сумму более 155 миллионов рублей.
Сооружение должны возвести на Черноисточинском водохранилище, оно заменит имеющуюся котельную, сообщает администрация Нижнего Тагила со ссылкой на информпортал региона.
Средства будут направлены в город как межбюджетный трансферт и поступят в казну города в ближайшее время.
Замминистра региона по ЖКХ прокомментировал планы на будущий год.
Новая котельная улучшит ситуацию с подачей горячей воды и отполения в дома поселка Черноисточинск. Без нее невозможен и запуск станции «Южная» по водоподготовке, которая позволит обеспечить жителей чистой водой для питья, — заявил Алексей Рубцов.
В планах администрации Нижнего Тагила запустить объект в конце 2025 года.
Ранее стало известно об увеличении финансирования в Свердловской области сельского хозяйства в области производства молока.