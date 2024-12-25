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Posted 25 декабря, 11:55

Published 25 декабря, 11:55

Modified 25 декабря, 11:57

Updated 25 декабря, 11:57

В Нижнем Тагиле выделены средства на строительство новой котельной

В Нижнем Тагиле возведут новую котельную

25 декабря 2024, 11:55
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле выделены средства на строительство новой котельной

Бюджетные деньги поступят из областного бюджета в Нижний Тагил по указу главы региона.

В Нижнем Тагиле указом главы Свердловской области будут выделены средства на строительство котельной. Блочно-модульный объект газовой инфраструктуры обойдется бюджету в сумму более 155 миллионов рублей.

Сооружение должны возвести на Черноисточинском водохранилище, оно заменит имеющуюся котельную, сообщает администрация Нижнего Тагила со ссылкой на информпортал региона.

Средства будут направлены в город как межбюджетный трансферт и поступят в казну города в ближайшее время.

Замминистра региона по ЖКХ прокомментировал планы на будущий год.

Новая котельная улучшит ситуацию с подачей горячей воды и отполения в дома поселка Черноисточинск. Без нее невозможен и запуск станции «Южная» по водоподготовке, которая позволит обеспечить жителей чистой водой для питья, — заявил Алексей Рубцов.

В планах администрации Нижнего Тагила запустить объект в конце 2025 года.

Ранее стало известно об увеличении финансирования в Свердловской области сельского хозяйства в области производства молока.

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#Александра Никитская#Общество#Нижний Тагил#Строительство#Бюджет#Финансирование#ЖКХ#Отопление#Котельная#Инфраструктура#Екатеринбург
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