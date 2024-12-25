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Posted 25 декабря, 13:16

Published 25 декабря, 13:16

Modified 25 декабря, 13:18

Updated 25 декабря, 13:18

В Свердловской области увеличили финансирование на развитие Невьянска

В Свердловской области увеличили финансирование на развитие Невьянска

25 декабря 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney.
Финансирование на развитие Невьянска увеличили на 800 млн.

За счет дополнительно выделенных средств достроят напорный коллектор в п. Цементный. Также построят газопровод, соединяющий село Быньги, деревни Верхние и Нижние Таволги.

Кроме того, планируется отреставрировать наклонную башню, привести в порядок общественные пространства и отремонтировать дороги, сообщается в группе ВКонтакте «Невьянск — наш город!».

Жизнь в селах Свердловской области улучшится после финансирования
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#Екатерина Смирнова#Общество#Финансирование#Невьянск#Власть#Екатеринбург
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