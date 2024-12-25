В Свердловской области увеличили финансирование на развитие Невьянска

Posted 25 декабря, 13:16
Published 25 декабря, 13:16
Modified 25 декабря, 13:18
Updated 25 декабря, 13:18
За счет дополнительно выделенных средств достроят напорный коллектор в п. Цементный. Также построят газопровод, соединяющий село Быньги, деревни Верхние и Нижние Таволги.
Кроме того, планируется отреставрировать наклонную башню, привести в порядок общественные пространства и отремонтировать дороги, сообщается в группе ВКонтакте «Невьянск — наш город!».
Напомним, свердловские власти увеличили финансирование Верхней Пышмы на 5,6 млрд.