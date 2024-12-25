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Posted 25 декабря, 08:38

Published 25 декабря, 08:38

Modified 25 декабря, 08:40

Updated 25 декабря, 08:40

Червивые конфеты найдены в Свердловском «Магните»

В Свердловской области в магазине «Магнит» найдены конфеты с червями

25 декабря 2024, 08:38
Фото: 1MI.

Червивые конфеты найдены в Свердловском «Магните»

Торговую точку закрыли за нарушения. Жители Свердловской области сообщают, что история с негодными в пищу сладостями — регулярная история.

Жительница Североуральска Свердловской области пожаловалась в социальных сетях на конфеты с червями — сладости она приобрела в магазине «Магнит».

Паразиты попались покупательницу в марках «Маска» и «Красный октябрь», после чего женщина написала жалобу в Роспотребнадзор, об этом сообщает ВК-сообщество «Типичный Североуральск».

После жалобы в надзорное ведомство специалисты провели осмотр торгового помещения и нашли паразитов в других товарах — сухофруктах, орехах, кондитерских изделиях. Магазин временно закрыли на два месяца до устранения нарушений.

Комментаторы поста в социальной сети Вконтакте возмущены некачественными продуктами.

Тоже купила конфеты «Маска». И в каждой конфете — червь, — пишет читательница по имени Анна.

Читательница Марина отмечает, что червивые конфеты при этом недешевые — цена достигает 500 рублей за килограмм и выше.

Конфеты лежат там годами, стоят дорого, отсюда и паразиты, — считает Манзиля.

Кто-то опасается, что конфеты тех же марок дети в регионе получат в новогодних подарках. А в «Магните», пишет жительница Юлия, непорядок с ценниками и сроками годности.

Ранее сообщалось, что более 50% поставщиков питания в школы и сады Свердловской области работают с нарушениями.

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#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Продукты#Магазин#Супермаркет#Просрочка#Продукты питания#Екатеринбург#Некачественные продукты
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