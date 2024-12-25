В Свердловской области в магазине «Магнит» найдены конфеты с червями

Posted 25 декабря, 08:38
Published 25 декабря, 08:38
Modified 25 декабря, 08:40
Updated 25 декабря, 08:40
Жительница Североуральска Свердловской области пожаловалась в социальных сетях на конфеты с червями — сладости она приобрела в магазине «Магнит».
Паразиты попались покупательницу в марках «Маска» и «Красный октябрь», после чего женщина написала жалобу в Роспотребнадзор, об этом сообщает ВК-сообщество «Типичный Североуральск».
После жалобы в надзорное ведомство специалисты провели осмотр торгового помещения и нашли паразитов в других товарах — сухофруктах, орехах, кондитерских изделиях. Магазин временно закрыли на два месяца до устранения нарушений.
Комментаторы поста в социальной сети Вконтакте возмущены некачественными продуктами.
Тоже купила конфеты «Маска». И в каждой конфете — червь, — пишет читательница по имени Анна.
Читательница Марина отмечает, что червивые конфеты при этом недешевые — цена достигает 500 рублей за килограмм и выше.
Конфеты лежат там годами, стоят дорого, отсюда и паразиты, — считает Манзиля.
Кто-то опасается, что конфеты тех же марок дети в регионе получат в новогодних подарках. А в «Магните», пишет жительница Юлия, непорядок с ценниками и сроками годности.
Ранее сообщалось, что более 50% поставщиков питания в школы и сады Свердловской области работают с нарушениями.