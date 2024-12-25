В Свердловской области женщина отсудила 200 тысяч у города деньги за падение на улице

Травму 70-летняя женщина получила летом 2023 года во время передвижения по дороге от медицинского учреждения в сторону автобусной остановки. Причиной падения стал стальной прут, который торчал из бордюра. Арматура серьезно повредила пенсионерке коленную чашечку.