В Свердловской области женщина отсудила 200 тысяч у города деньги за падение на улице

Posted 25 декабря, 07:24
Published 25 декабря, 07:24
Modified 25 декабря, 07:26
Updated 25 декабря, 07:26
Пенсионерка из Камышлова добилась в суде компенсации за падение в черте города на тротуаре.
Травму 70-летняя женщина получила летом 2023 года во время передвижения по дороге от медицинского учреждения в сторону автобусной остановки. Причиной падения стал стальной прут, который торчал из бордюра. Арматура серьезно повредила пенсионерке коленную чашечку.
С места падения жительницу Камышлова увезли в больницу. Медики зафиксировали колено, но впереди — сложная операция и долгая реабилитация.
Пенсионерка решила пойти сначала в администрацию, но чиновники заявили, что тротуар появился в городе незаконно и был возведен частным предпринимателем. В короткие сроки рабочие срезали арматуру.
Но пострадавшая обратилась в суд. Фемида встала на сторону истицы: за безопасность пешеходной дороги должен отвечать муниципалитет, поскольку земля — городская. В итоге администрацию города обязали выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что мужчина, сбивший женщину на катере, должен выплатить пострадавшей 250 тысяч рублей.