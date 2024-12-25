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Posted 25 декабря, 07:24

Published 25 декабря, 07:24

Modified 25 декабря, 07:26

Updated 25 декабря, 07:26

Свердловчанка получила 200 тысяч компенсации за падение на тротуаре

В Свердловской области женщина отсудила 200 тысяч у города деньги за падение на улице

25 декабря 2024, 07:24
Фото: 1MI.

Свердловчанка получила 200 тысяч компенсации за падение на тротуаре

Жительница Камышлова, получившая травму из-за опасного тротуара, обратилась в суд. Фемида встала на ее сторону.

Пенсионерка из Камышлова добилась в суде компенсации за падение в черте города на тротуаре.

Травму 70-летняя женщина получила летом 2023 года во время передвижения по дороге от медицинского учреждения в сторону автобусной остановки. Причиной падения стал стальной прут, который торчал из бордюра. Арматура серьезно повредила пенсионерке коленную чашечку.

С места падения жительницу Камышлова увезли в больницу. Медики зафиксировали колено, но впереди — сложная операция и долгая реабилитация.

Пенсионерка решила пойти сначала в администрацию, но чиновники заявили, что тротуар появился в городе незаконно и был возведен частным предпринимателем. В короткие сроки рабочие срезали арматуру.

Но пострадавшая обратилась в суд. Фемида встала на сторону истицы: за безопасность пешеходной дороги должен отвечать муниципалитет, поскольку земля — городская. В итоге администрацию города обязали выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что мужчина, сбивший женщину на катере, должен выплатить пострадавшей 250 тысяч рублей.

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#Александра Никитская#Травма#Свердловская область#Суд#Благоустройство#Компенсация#Жители#Екатеринбург
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