Якушев рассказал о помощи новым и прифронтовым регионам

Posted 25 декабря, 10:32
Published 25 декабря, 10:32
Modified 25 декабря, 10:37
Updated 25 декабря, 10:37
Она передала военнослужащим 42 тысячи ударных дронов, разведывательные беспилотники, медицинские комплекты, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, транспортные средства и многое другое.
Секретарь генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны говорили: если надёжный тыл, то фронт будет сильным! Он добавил, что этот принцип актуален и сейчас, поддержка тех, кто защищает Россию на передовой, а также обеспечение надежного тыла для бойцов — важнейшая задача «Единой России». Якушев сообщил, что начиная с февраля 2022 года представители партии систематически поставляют необходимую технику и экипировку подразделениям вдоль всей линии фронта. Благодаря инициативе партии разработаны и запущены в массовое производство отечественные модели дронов, пишет mkset.ru.
С самого начала специальной военной операции партия активно поддерживает новые регионы. Народная программа «Единой России» включает в себя ряд мер по восстановлению Донбасса и Новороссии.
Владимир Якушев подчеркнул, что гуманитарная работа партии в новых и прифронтовых территориях заключается не только в регулярной отправке грузов, но и в непосредственном участии активистов. Более пяти тысяч волонтёров уже посетили новые регионы, принимая участие в восстановлении социальных объектов, обеспечении адресной доставки продуктов и помощи медработникам.
Центр помощи «Единой России» функционирует в Белгородской области, также волонтеры партии оказывают помощь в ранее освобожденных населенных пунктах Харьковской области.
В августе «Единая Россия» открыла гуманитарный центр для жителей Курской области и взяла на себя полное обеспечение всех ПВР в Курске. В региональном штабе общественной поддержки жители могут получить не только продуктовые наборы, но и консультации по доступным мерам поддержки — этим уже воспользовались свыше 40 тысяч человек.
Основным направлением работы партии остается помощь участникам специальной военной операции. «Единая Россия» предложила более 130 федеральных законопроектов, касающихся защиты прав военнослужащих и их семей. На декабрьском съезде были внесены изменения в народную программу, появилось новое направление — «Поддержка участников СВО и членов их семей».
Президент дал указание «Единой России» развивать кадровые программы для участников СВО, что уже осуществляется на основе высшей партийной школы, согласно информации с сайта ER.RU.
Якушев напомнил, что в этом году при инициативе партии был организован специальный курс для бойцов, прошедших процедуру предварительного голосования и выдвинутых кандидатами от партии на различные выборы.
«Свердловское региональное отделение „Единой России“ в 2024 году направило на фронт более 1000 тонн дополнительной помощи, в ближайшее время еще несколько партий гуманитарных грузов будут отправлены Донбассу. Для бойцов мы передаем самое необходимое: автомобили, технику, генераторы, средства РЭБ, маскировочные сети, медикаменты, продукты и другое. Грузы формируются по запросам бойцов, все время мы с ними на связи.
Также мы поддерживаем жителей Курской и Белгородской областей. Более 100 тонн гуманитарной помощи направлено в пункты временного размещения, а наши волонтеры выезжали в регионы, где помогали пострадавшим. Для поддержки семей мобилизованных и участников спецоперации в Свердловской области продолжает работу штаб общественной поддержки „Единой России“. На площадке штаба каждый может обратиться со своей проблемой, и специалисты помогут в ее решении. В 2025 году мы продолжим поддержку участников СВО, жителей Донбасса и российских приграничных территорий. Мы будем помогать людям, пока это необходимо», — рассказал руководитель исполкома Свердловского регионального отделения «Единой России» Дмитрий Жуков.