Якушев рассказал о помощи новым и прифронтовым регионам

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны говорили: если надёжный тыл, то фронт будет сильным! Он добавил, что этот принцип актуален и сейчас, поддержка тех, кто защищает Россию на передовой, а также обеспечение надежного тыла для бойцов — важнейшая задача «Единой России». Якушев сообщил, что начиная с февраля 2022 года представители партии систематически поставляют необходимую технику и экипировку подразделениям вдоль всей линии фронта. Благодаря инициативе партии разработаны и запущены в массовое производство отечественные модели дронов, пишет mkset.ru.