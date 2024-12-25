Заммэра Москвы Ефимов: По программе КРТ планируется реорганизовать еще 31 га участков

Согласно его заявлению, в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) пройдет реорганизация 11 неэффективно применяемых территорий, которые станут частью единого проекта редевелопмента. Как сообщает stroi.mos.ru, на участке размером 31,31 гектара предполагается вести строительство жилых домов и объектов общественного назначения. В общей сложности здесь возведут 659,26 тысячи квадратных метров недвижимости различного назначения. На строительство направят 146 миллиардов рублей инвестирования, а ежегодный бюджетный эффект будет достигать более 3,2 миллиарда рублей. После появления новых объектов в районах Дмитровский и Лианозово должно быть создано свыше 7,2 тысячи рабочих мест.