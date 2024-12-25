Заммэра Москвы Ефимов: По программе КРТ планируется реорганизовать еще 31 га участков

Posted 25 декабря, 16:05
Published 25 декабря, 16:05
Modified 25 декабря, 16:05
Updated 25 декабря, 16:05
Согласно его заявлению, в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) пройдет реорганизация 11 неэффективно применяемых территорий, которые станут частью единого проекта редевелопмента. Как сообщает stroi.mos.ru, на участке размером 31,31 гектара предполагается вести строительство жилых домов и объектов общественного назначения. В общей сложности здесь возведут 659,26 тысячи квадратных метров недвижимости различного назначения. На строительство направят 146 миллиардов рублей инвестирования, а ежегодный бюджетный эффект будет достигать более 3,2 миллиарда рублей. После появления новых объектов в районах Дмитровский и Лианозово должно быть создано свыше 7,2 тысячи рабочих мест.
Территориально земли, отведенные под реорганизацию, находятся поблизости от станции Лианозово первого Московского центрального диаметра и одноименной станции метро.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на территории, где ранее находились пришедшие в негодность объекты, планируется обустроить 415,41 тысячи квадратных метров новостроек. Помимо этого, на площадках построят объекты сопутствующей жилому кварталу инфраструктуры суммарной площадью 243,85 тысячи квадратных метров. Планируется возвести школу для тысячи учеников, детсад на 350 дошкольников, подстанцию скорой помощи и полицейский отдел, ТЦ со спортзалом. Также стоит отметить, что на участке размером 0,82 гектара оборудуют конечную остановку наземного городского транспорта.
Согласно действию программы КРТ, в Москве появляются современные, многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон и неэффективно применяемых участков. Прокладываются новые дороги, возводятся новостройки и социальные объекты. На сегодня в городе одновременно разрабатываются и строятся 236 проектов данной программы суммарной площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Застройка неиспользуемых земель осуществляется в рамках соответствующего поручения мэра столицы Сергея Собянина.