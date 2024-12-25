Житель Екатеринбурга отделался легким испугом при крушении самолета в Казахстане

Posted 25 декабря, 16:09
Published 25 декабря, 16:09
Modified 25 декабря, 16:11
Updated 25 декабря, 16:11
Уроженец Таджикистана Субхонкул Рахимов, живет в Екатеринбурге более 20 лет, он женат и имеет шестерых детей. В Грозный он летел на пятничную молитву, пишет «КП — Екатеринбург».
Изначально мужчина планировал добираться до столицы Чечни другим рейсом, но билетов на него не осталось. При подлете к Грозному с самолетом что-то случилось: сначала он кружил и сбрасывал топливо, а потом принял решение уходить на запасной аэродром.
Рахимов в последний момент перед крушением пересел на свободное место в хвостовой части, так как впереди в масках не было кислорода. Это решение спасло его жизнь. Он сообщил журналистам, что отделался испугом. По его мнению, в этой авиакатастрофе многие выжили благодаря грамотным действиям и мужеству летчиков.
Напомним, что крушение произошло в среду, 25 декабря, недалеко от города Актау в Казахстане. На борту авиалайнера находились 69 человек, включая экипаж. Многие выжили, однако их точное количество на данный момент неизвестно. Еще одна летевшая этим рейсом екатеринбурженка числится пропавшей без вести.