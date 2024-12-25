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Posted 25 декабря, 16:09

Published 25 декабря, 16:09

Modified 25 декабря, 16:11

Updated 25 декабря, 16:11

Екатеринбуржец чудом выжил в крушении самолета в Казахстане

Житель Екатеринбурга отделался легким испугом при крушении самолета в Казахстане

25 декабря 2024, 16:09
Фото: Изображение Midjourney.

Екатеринбуржец чудом выжил в крушении самолета в Казахстане

48-летний Субхонкул выжил после крушения авиалайнера в казахском Актау. Мужчина должен был лететь другим рейсом, но билеты оставались только на этот самолет.

Уроженец Таджикистана Субхонкул Рахимов, живет в Екатеринбурге более 20 лет, он женат и имеет шестерых детей. В Грозный он летел на пятничную молитву, пишет «КП — Екатеринбург».

Изначально мужчина планировал добираться до столицы Чечни другим рейсом, но билетов на него не осталось. При подлете к Грозному с самолетом что-то случилось: сначала он кружил и сбрасывал топливо, а потом принял решение уходить на запасной аэродром.

Фото: telegram-канал Shot

Рахимов в последний момент перед крушением пересел на свободное место в хвостовой части, так как впереди в масках не было кислорода. Это решение спасло его жизнь. Он сообщил журналистам, что отделался испугом. По его мнению, в этой авиакатастрофе многие выжили благодаря грамотным действиям и мужеству летчиков.

Напомним, что крушение произошло в среду, 25 декабря, недалеко от города Актау в Казахстане. На борту авиалайнера находились 69 человек, включая экипаж. Многие выжили, однако их точное количество на данный момент неизвестно. Еще одна летевшая этим рейсом екатеринбурженка числится пропавшей без вести.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Авиакатастрофа#Пропавшие без вести#Самолет#Казахстан#Выживший#Екатеринбург
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