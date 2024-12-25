Житель Екатеринбурга отделался легким испугом при крушении самолета в Казахстане

Рахимов в последний момент перед крушением пересел на свободное место в хвостовой части, так как впереди в масках не было кислорода. Это решение спасло его жизнь. Он сообщил журналистам, что отделался испугом. По его мнению, в этой авиакатастрофе многие выжили благодаря грамотным действиям и мужеству летчиков.