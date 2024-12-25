Жители Екатеринбурга смогут бесплатно отправиться в Верхотурье

Posted 25 декабря, 11:12
Published 25 декабря, 11:12
Modified 25 декабря, 11:14
Updated 25 декабря, 11:14
Для того, чтобы проехать по данному маршруту без оплаты, желающим должны выдать «Проездной паломника» в Паломнической службе городской епархии, рассказали в пресс-службе местной епархии.
На вокзале пассажиры должны отдать проездной, взамен на который им выдадут билет. Его необходимо сохранить до поездки обратно в Екатеринбург.
Напомним, в Нижнем Тагиле трамваи в Новый год будут работать бесплатно во всех районах города.