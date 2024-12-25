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Posted 25 декабря, 11:12

Published 25 декабря, 11:12

Modified 25 декабря, 11:14

Updated 25 декабря, 11:14

Жители Екатеринбурга смогут бесплатно отправиться в Верхотурье

Жители Екатеринбурга смогут бесплатно отправиться в Верхотурье

25 декабря 2024, 11:12
Для жителей Екатеринбурга появится возможность бесплатной поездки в Верхотурье в электричке в Дни святого Симеона.

Для того, чтобы проехать по данному маршруту без оплаты, желающим должны выдать «Проездной паломника» в Паломнической службе городской епархии, рассказали в пресс-службе местной епархии.

На вокзале пассажиры должны отдать проездной, взамен на который им выдадут билет. Его необходимо сохранить до поездки обратно в Екатеринбург.

Напомним, в Нижнем Тагиле трамваи в Новый год будут работать бесплатно во всех районах города.

В Екатеринбурге с Нового года при оплате по QR-коду проезд обойдется дешевле
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#Елизавета Зиборова#Общество#Пассажиры#Верхотурье#Проезд#Железнодорожный вокзал#Билет#Электричка#Поездка#Екатеринбург
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