Жители Первоуральска пожаловались на запах фекалий в городе

Posted 25 декабря, 04:02
Published 25 декабря, 04:02
Modified 25 декабря, 04:04
Updated 25 декабря, 04:04
По словам горожан, некоторое время назад рабочие прочистили трубы на улице Энгельса, после чего нечистоты стали стекаться к детсаду №55, рассказали в группе ВКонтакте «Народный фронт».
«Ручей» стекается от домов до местного водоема. Дом, который расположен выше этих нечистот, признан аварийным.
Напомним, в октябре 2024 года в Первоуральске жители дома на улице Чкалова пожаловались на фекальные потопы.