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Posted 25 декабря, 04:02

Published 25 декабря, 04:02

Modified 25 декабря, 04:04

Updated 25 декабря, 04:04

Жители Первоуральска пожаловались на запах фекалий в городе

Жители Первоуральска пожаловались на запах фекалий в городе

25 декабря 2024, 04:02
Фото: 1MI.
В Первоуральске жители микрорайона Магнитка пожаловались на неприятный запах из-за фекалий, стекающих по улицам.

По словам горожан, некоторое время назад рабочие прочистили трубы на улице Энгельса, после чего нечистоты стали стекаться к детсаду №55, рассказали в группе ВКонтакте «Народный фронт».

«Ручей» стекается от домов до местного водоема. Дом, который расположен выше этих нечистот, признан аварийным.

Напомним, в октябре 2024 года в Первоуральске жители дома на улице Чкалова пожаловались на фекальные потопы.

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