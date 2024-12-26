Бездомная собака напала на девочку в Нижнем Тагиле

Posted 26 декабря, 10:03
Published 26 декабря, 10:03
Modified 26 декабря, 10:05
Updated 26 декабря, 10:05
Девочка шла по улице Щорса, когда на нее набросилась собака и укусила ее за кисть руки. Пострадавшего ребенка отвезли в больницу, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Надзорное ведомство начало проверку после данного ЧП. После завершения мероприятия будут приняты необходимые меры.
Напомним, сотрудники СК в Нижнем Тагиле проводят проверочные действия по факту нападения собак на детей в Северном поселке.