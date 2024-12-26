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Posted 26 декабря, 10:03

Published 26 декабря, 10:03

Modified 26 декабря, 10:05

Updated 26 декабря, 10:05

Бездомная собака напала на девочку в Нижнем Тагиле

Бездомная собака напала на девочку в Нижнем Тагиле

26 декабря 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле 12-летняя девочка пострадала от нападения бездомной собаки около ДК «Космос». ЧП произошло 24 декабря 2024 года.

Девочка шла по улице Щорса, когда на нее набросилась собака и укусила ее за кисть руки. Пострадавшего ребенка отвезли в больницу, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство начало проверку после данного ЧП. После завершения мероприятия будут приняты необходимые меры.

Напомним, сотрудники СК в Нижнем Тагиле проводят проверочные действия по факту нападения собак на детей в Северном поселке.

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