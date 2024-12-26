Блогер в Екатеринбурге получила в подарок от «Жизньмарта» просроченные роллы

Posted 26 декабря, 03:14
Published 26 декабря, 03:14
Modified 26 декабря, 03:17
Updated 26 декабря, 03:17
По словам екатеринбурженки, магазин прислал ей свои новинки в качестве поздравления с наступающим Новым годом. При этом роллы неприятно пахли, так как оказались испорченными, рассказала девушка в соцсетях.
Вскоре выяснилось, что роллы были случайно взяты из другой партии. Представители торговой сети принесли извинения девушке.
Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге несколько горожан отравились роллами из службы доставки «Быстрый лось». После этого торговую точку закрыли на месяц из-за нарушений.