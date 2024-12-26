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Posted 26 декабря, 03:14

Published 26 декабря, 03:14

Modified 26 декабря, 03:17

Updated 26 декабря, 03:17

Блогер в Екатеринбурге получила в подарок от «Жизньмарта» просроченные роллы

Блогер в Екатеринбурге получила в подарок от «Жизньмарта» просроченные роллы

26 декабря 2024, 03:14
Фото: 1MI.
Девушка в Екатеринбурге получила в качестве новогоднего подарка роллы от магазина «Жизньмарт», которые оказались просрочены.

По словам екатеринбурженки, магазин прислал ей свои новинки в качестве поздравления с наступающим Новым годом. При этом роллы неприятно пахли, так как оказались испорченными, рассказала девушка в соцсетях.

Вскоре выяснилось, что роллы были случайно взяты из другой партии. Представители торговой сети принесли извинения девушке.

Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге несколько горожан отравились роллами из службы доставки «Быстрый лось». После этого торговую точку закрыли на месяц из-за нарушений.

В Екатеринбурге мальчик отравился роллами
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#Елизавета Зиборова#Общество#Соцсети#Девушка#Блогер#Торговая сеть#Роллы#Извинения#Екатеринбург#Инцидент#Жизньмарт
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