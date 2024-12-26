Более 1,3 миллиарда выделено на трамвайные перевозки в Нижнем Тагиле

Контракт будет заключен на период с 1 февраля 2024 года по 31 января 2027 года. В обязанности подрядчика включены такие функции как оперативная замена трамвая, вышедшего из строя на маршруте, устранение причин ДТП с участием трамваев, техническое обслуживание и ремонт вагонов. Кроме того, на маршрутах обязательно должны присутствовать низкопольные транспортные средства, выяснила редакция TagilCity.ru.