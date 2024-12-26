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Posted 26 декабря, 13:25

Published 26 декабря, 13:25

Modified 26 декабря, 13:27

Updated 26 декабря, 13:27

Более 1,3 миллиарда выделено на трамвайные перевозки в Нижнем Тагиле

Более 1,3 миллиарда выделено на трамвайные перевозки в Нижнем Тагиле

26 декабря 2024, 13:25
Фото: tagilcity.ru.
Администрация Нижнего Тагила объявила тендер на перевозку пассажиров трамваями. Оказывать услуги будет необходимо в течение двух лет. Для этого выделено более 1,3 миллиарда рублей.

Контракт будет заключен на период с 1 февраля 2024 года по 31 января 2027 года. В обязанности подрядчика включены такие функции как оперативная замена трамвая, вышедшего из строя на маршруте, устранение причин ДТП с участием трамваев, техническое обслуживание и ремонт вагонов. Кроме того, на маршрутах обязательно должны присутствовать низкопольные транспортные средства, выяснила редакция TagilCity.ru.

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле функционирует девять трамвайных маршрутов. Добраться на них можно из любого района города в другой.

Все трамваи должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС. Плата за проезд пассажиров и провоз багажа будет поступать в распоряжение исполнителя договора.

Напомним, что с 1 января в автобусах Нижнего Тагила изменится схема оплаты за проезд.

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