Более 1,3 миллиарда выделено на трамвайные перевозки в Нижнем Тагиле

Posted 26 декабря, 13:25
Published 26 декабря, 13:25
Modified 26 декабря, 13:27
Updated 26 декабря, 13:27
Контракт будет заключен на период с 1 февраля 2024 года по 31 января 2027 года. В обязанности подрядчика включены такие функции как оперативная замена трамвая, вышедшего из строя на маршруте, устранение причин ДТП с участием трамваев, техническое обслуживание и ремонт вагонов. Кроме того, на маршрутах обязательно должны присутствовать низкопольные транспортные средства, выяснила редакция TagilCity.ru.
На сегодняшний день в Нижнем Тагиле функционирует девять трамвайных маршрутов. Добраться на них можно из любого района города в другой.
Все трамваи должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС. Плата за проезд пассажиров и провоз багажа будет поступать в распоряжение исполнителя договора.
Напомним, что с 1 января в автобусах Нижнего Тагила изменится схема оплаты за проезд.