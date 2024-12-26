Более 50 свердловчан подали в суд на организатора концерта Стаса Михайлова

Роспотребнадзор без суда не смог добиться возврата средств за билет. Сейчас все потерпевшие могут присоединиться к коллективному иску, сообщает ведомство. Обращения принимаются до 27 декабря 2024 года. Для этого необходимо в Роспотребнадзор принести заявление, билеты, чеки, переписку с организаторами и агентами, а также копии паспортов. Документы также можно подать онлайн через портал Госуслуг.