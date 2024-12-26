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Posted 26 декабря, 13:07

Published 26 декабря, 13:07

Modified 26 декабря, 13:09

Updated 26 декабря, 13:09

Более 50 свердловчан подали в суд на организатора концерта Стаса Михайлова

Более 50 свердловчан подали в суд на организатора концерта Стаса Михайлова

26 декабря 2024, 13:07
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области поклонники творчества Стаса Михайлова совместно с Роспотребнадзором готовят коллективный иск в суд.

Судиться 57 свердловчан и надзорные органы будут не с певцом, а с организатором его выступлений — ООО «РокФест».
Концерт должен был состояться 6 апреля этого года. Его дважды переносили, но так и не провели. Деньги за билеты тоже не вернули.

Роспотребнадзор без суда не смог добиться возврата средств за билет. Сейчас все потерпевшие могут присоединиться к коллективному иску, сообщает ведомство. Обращения принимаются до 27 декабря 2024 года. Для этого необходимо в Роспотребнадзор принести заявление, билеты, чеки, переписку с организаторами и агентами, а также копии паспортов. Документы также можно подать онлайн через портал Госуслуг.

Напомним, Шоу Дмитрия Колдуна неожиданно отменили в Екатеринбурге за два дня до концерта.

В Екатеринбурге вновь отменен концерт Глеба Самойлова
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#Екатерина Смирнова#Общество#Суд#Концерт#Отмена#Екатеринбург#Инцидент
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